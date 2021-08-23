【破產命令】梁頌恆被頒令破產缺席會面　破管署申暫緩計算破產期獲批

▲ 梁頌恆遭立法會行管會追討酬金等。（經濟日報資料圖片）

青年新政前立法會議員梁頌恆及游蕙禎，於2016年宣誓風波中被褫奪議員資格後，分別遭立法會行管會追討93萬元酬金等，行管會早前以債權人身份入稟高院，呈請梁破產，高院早前已頒下破產令。由於梁未有就破產令與破產管理署進行會面或提供任何資料，署方因此向法庭申請「不開始令」，暫緩計算破產期。



高等法院聆案官於2021年1月向梁頌恆頒下破產令，梁當時沒有到庭應訊或派出律師代表。據了解，梁亦沒有於頒令後與署方進行會面或提供有關財務等資料，破產管理處今向高院申請「不開始令」，暫緩計算其破產期，法官批准申請。

根據條例，若破產令頒下後，破產人沒有出席初次會面或向受託人提供有關財務等文件，受託人可申請「不開始令」，令破產期不得開始計算，自動解除破產日期亦因而延遲。

梁頌恆早前透過個人社交網站宣佈，「與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務。從今以後，本人之言行與他們全無關係」。已赴海外民主派人士組成的組織「避風驛」，於2020年12月中發聲明指，前青年新政召集人梁頌恆，已於同年11月30日離開香港，並於翌日抵達美國首都華盛頓尋求庇護。

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記者：林育慧