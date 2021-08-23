【正義女星】安祖蓮娜祖莉開IG為阿富汗少女發聲　出道40年首設帳戶兩日吸751萬粉絲

▲ 安祖蓮娜祖莉是聯合國難民署特使，出道40年首次開設自己個人instagram帳號，並非為宣傳電影，而是為阿富汗少女發聲。（圖片法新社及angelinajolie ig）

作為國際級影星的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），原來從來沒有開設個人Instagram，不過，人總有一次，但她的首次來得與眾不同，出道40年的她，首發的兩個IG post既不是為即將由她主演的Marvel《永恒族》宣傳，而是為阿富汗的少女發聲，促世界關注當地婦女所面臨的危機。

阿富汗局勢緊張，塔利班成掌管該國的組織，當地的女權陷入危機。要打動從來未使用任何社交媒體網站的安祖蓮娜祖莉，最大的原因就是希望大家關注眼前阿富汗的局勢，因為當地的婦女正面臨空前的危難。

安祖蓮娜祖莉在首個ig post上載了一封來自阿富汗少女的求救信，信中少女寫到：

過去我們可以出外工作和上學，可以自己享受權利，但當塔利班入侵後，我們感到非常害怕，擔心所有權利會消失，而且更不能再隨意出門，生活等如重新被囚禁，雖然有人相信未來會變得不一樣，但我不認為會這樣，因為他們有著非常壞透的過去。

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安祖蓮娜祖莉收到該信後隨即在她的ig中發表：

這是一封阿富汗少女寄給我的信，現在當地的人正失去他們卞網絡和在社交網站內自由發表自己聲音的權利，所以我特設開設ig，希望代替她們以及全世界正為基本人權奮鬥的人發聲。

更痛斥政府和當年自己所遇：

911事件發生的前兩週，我在阿富汗邊境遇上逃離塔利班的難民，如今事隔20年，當地人民再次流離所所面對恐懼，這一切都令人作嘔，我們花了這麼多時間、金錢、流血和生命，卻是換來這樣的結局，這一次是無法理解的失敗。

而文章短短發表了20小時，就吸引了300萬人按like，身為聯合國難民署特使的安祖蓮娜祖莉，表示開設ig希望大家留意當地局勢之餘，會繼續尋求能夠提供幫助辦法，與此同時，更希望大家加入她的行列。

記者：何偉雄