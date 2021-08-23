【外傭來港】曾祈殷倡逐步放寬安排外傭來港配額　料經多重把關對社區風險有限

▲ 曾祈殷認為，菲傭來港要經過多關，相信對社區風險有限。（經濟日報資料圖片）

昨日（22日）菲律賓勞工部指，在當地接種新冠疫苗的勞工，可在本月30日起，持有效的疫苗接種證明入境本港，又稱香港特區政府已同意安排。詳情即看【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（23日）在一個電台節目表示，重新安排外傭來港要循序漸進，若一次地放寬太多配額，會令檢疫酒店壓力太大。他重申，檢疫酒店要做好各項感染控制措施，包括酒店的通風、抽氣及過濾系統、酒店員工要完成接種疫苗，上門採樣或收集樣本樽的人員亦要依足規定等。

不過，曾祈殷認為，可以來港工作的菲傭，都已經完成接種疫苗，並要按既定程序接受強制隔離、反覆核酸檢測等，經過多關把持後，相信對社區風險有限。

僱傭公會估計可來港菲傭有4000至4500人，預計措施會對市場供應有很大幫助。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠