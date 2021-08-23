【文青打卡】傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」　變身懷舊柑仔店歪腰郵筒成打卡點

▲ 傅珮嘉自家開設台式餐廳「尚青商號」，在門口還有此「歪腰郵筒」作打卡位。

藝人傅珮嘉新開的台式餐廳「尚青商號」，最近與台灣觀光協會香港辦事處合作，推出「台灣懷舊柑仔店主題展」，將台灣舊日時光帶到灣仔，門口「歪腰郵筒」幾乎神還原，相信好打卡。

柑仔店是台語，正是雜貨店之意，也是便利店未普及之時，昔日台灣市民購買零食日用是之所在。店中新辦起了「台灣懷舊柑仔店主題展」，牆上的老式招貼、架上各類台灣童玩、零食和飲品、看板模型等，都讓人泛起人情味濃厚的鄰舍環境。

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走入店內，牆上有香港本土知名插畫家「謝曬皮」，親自操以插畫表現東台灣的旅遊特色。另外，也有各種台式伴手禮出售，令未能到台灣的你滿足購物慾。最有趣是台灣零食「乖乖」，據說台灣人會把它放在電腦旁邊，他們相信這樣可以保佑電腦沒有故障。

▲ 香菇魯肉飯，一碗$52。（攝影︰馮柏偉）

▲ 紅燒半筋半肉牛肉麵，一碗$74。（攝影︰馮柏偉）

店內風格簡約，木桌椅子配水泥牆，是台式老房子味道，兼洋溢一陣文青風格。當然不能不點店的招牌紅燒半筋半肉牛肉麵，肉味腍軟極具風格。另外也有肉臊飯、麻辣鴨血、手工芋園甜湯等等，實行品蕾大滿足。

台灣懷舊柑仔店主題展

日期：即日起至12月31日11:30-21:00

地點：尚青商號(灣仔蘭杜街4號地下)

記者︰馮柏偉