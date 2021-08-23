【安心出行】黃心穎「失蹤」半年消瘦現身　與黃心美齊往慈山寺洗滌心靈

▲ 黃心穎「失蹤」半年終於現身，與胞姊黃心美參加法會洗滌心靈。

現年32歲的黃心穎前年爆出「安心事件」後形象插水，雖然事件「男主角」許志安已逐漸復出，但曾避走海外後再返港的黃心穎，卻一直未有復出工作機會。

黃心穎自從在今年年初生日後，亦一直「潛水」未有更新個人社交網站，不過近日則被ViuTV主持人詹朗林公洩露近況。

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黃心穎往慈山寺

2012年度港姐亞軍黃心穎，本來是大台當紮花旦，前年因爆出背著男友馬國明，搭上有婦之夫許志安，「安心出軌」事件哄動全城，兩位主角全面停工。

休息多時後，男方獲太太鄭秀文原諒，嘗試復出試水溫，回復單身的黃心穎曾避走美國散心，返港後則與樂隊Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）過從甚密，卻未有承認戀事。

黃心穎於今年1月、32歲生日正日，貼出一張笑到「見牙唔見眼」、捧著生日蛋糕的照片後，便未有再更新過她的instagram帖文。

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在昨日（8月22日）ViuTV的節目主持詹朗林（JJ）貼出到慈山寺參加法會的照片，合照中見到於2009年出家、法號為「衍偉法師」的前演員林偉亮，還有黃心穎和其胞姊黃心美等，未知是否想「低調處理」，JJ有標記照片中的友人，唯獨未有標記黃心穎。

JJ在帖文下寫道：「修多少世才有緣共修同途。一年一度慈山寺最大型嘅法會，有大因緣能参與其中。慢慢了解到自己人生課題，而今日好巧合地被編配作為衍偉法師身旁侍者，好好提醒自己要謙卑、盡力、一步一步走下去。眾生皆苦，願盡力而為。以苦為師，方能度一切苦厄。」

有朋友留言問JJ：「你入去追星！」而他則回應指：「每一位參與法會嘅人士都係有緣人， 而佢哋本身全部都係我好朋友。」

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黃心穎消瘦

照片中的「主角」黃心穎看起來精神不俗，不過卻比以前瘦削了不少。

而早於去年11月，黃心穎在其限時動態曾經更新，上載自己身於慈山寺的照片，並寫上「靜」和「舒服」。

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