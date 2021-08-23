【意大利名牌】人氣輕奢代表Furla秋冬系列　推性價比最強男女合用中性袋款

▲ 另一款主打手袋名為Sirena S Hobo。（$3,890/圖片由品牌提供）

一個新冠疫情，令到不少品牌面臨倒閉，似乎可以生存下來的只有兩個可能性，第一是走高檔路線的品牌如CHANEL或Hermes，在疫情期間亦無懼加價，而且仍然其門如市，第二是走售價親民，但有奢侈氣息的中價品牌，中國國內就叫這種路線的時裝品牌名為「輕奢」，Furla正是當中的表表者。

最近Furla在意大利大興土木，在Tuscany開設佔地面積約46.4萬平方呎，3層樓高的廠房，廠房集辦公司、生產和物流於一身，可以想像得到近年Furla縱使在疫情下於美國市場失利，但在其他地方市場獲得驕人成績，令品牌不得不建造更大的廠房來配合日後的發展，例如推出香水，又或是與腕錶生產商Timex合作推出品牌的腕錶系列。

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說到品牌的核心——手袋系列，今年的款式來得比以往簡單得多，看看Splendida S手袋，簡約得幾乎無話可說的袋身，不就是與大圍潮流提倡男女手袋可以共用的表表者嗎？至於其他袋款有可以讓女士將更多身外物帶上街的Miastella tote bag和比較小型的「蝦餃」袋款，完全沒有難於駕馭度的袋款，擺明車馬用來全面擁抱群眾。

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記者：何偉雄