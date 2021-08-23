【勵志人生】58歲乒乓球手克服小兒麻痺打入殘奧　奮鬥16年盼奪牌：送份禮物畀孫仔

▲ 台灣58歲「嫲嫲級」乒乓球手盧碧春，打入今屆東京殘奧。

東京殘奧會明天（24日）開幕，各國好手積極備戰。代表台灣出戰的58歲「嫲嫲級」乒乓球手盧碧春，克服小兒麻痺打入世界舞台，盼奪牌送給孫子當作禮物。

曾感壓力崩潰大哭

綜合台媒報導，盧碧春自幼患小兒麻痺不良於行，但她樂觀地面對身體限制，16年前在丈夫及兒子的鼓勵下開始接觸乒乓球運動。她多次代表台灣出戰國際賽，曾奪亞錦賽個人單打銀牌，年紀不輕仍然堅持高強度訓練，繼里約殘奧後再戰東京殘奧。

打入世界賽不容易，盧碧春的兒子早前在Facebook分享媽媽備戰的心情，形容壓力就如「大石頭突然砸在她的肩膀上」，令媽媽卻步。他指媽媽曾感不安，擔心自己打不過接受系統訓練的年輕國際好手，不過他認為媽媽每周都在進步，鼓勵她預備資格賽。

他指媽媽在資格賽僅獲第三名，初時沒有搶下奧運門票，感到失落，回家更忍不住崩潰大哭，嚇得他連忙安慰，

媽媽只需要家人的陪伴、支持，因為她自己也知道，心態要靠自己調整到最好，才能成為一名出色的選手。

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打入殘奧力爭獎牌

直至7月中，東京殘奧遞補名單出爐，盧碧春幸運地拿到最後一席位，能夠代表台灣出戰。看到媽媽踏進奧運殿堂，兒子為此感到驕傲，「相信不管結果如何，媽媽都會打一場永生難忘的比賽，為她58歲的年紀寫下人生最美麗的一頁」。

盧碧春接受台媒訪問時指，自己會盡力突破上屆成績，力爭獎牌，同時希望享受舞台，打好每場比賽。她指打乒乓球意義非凡，不但有助於健康，亦令她更積極地面對人生，希望能夠將正能量傳遞給身邊的人。

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責任編輯︰王明芳