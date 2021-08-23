  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (週一) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手奶粉】網上$35平賣已開罐貴價奶粉　港媽聲稱「食過兩次」被批不衛生

親子 12:11 2021/08/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有港媽在網上以$35平賣已開罐的貴價奶粉，並聲稱「食過兩次」。

不少家長會在網上平台轉售或免費轉贈嬰幼兒用品，環保之餘，亦能互相幫助。不過，有網民分享一名港媽在網上發帖，以$35平賣已開罐的貴價奶粉，並聲稱「食過兩次」，遭網民批評轉售已開罐兼食過的奶粉不衛生。

賣已開罐食過兩次奶粉

該名網民上周六（21日）於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，附上有媽媽在網上的發帖，轉售Illuma奶粉，表示「開左（咗）食過兩次，不喜勿排，沙田圍站交收優先，HKD35」，該帖文亦上載了圖片，包括已開罐的奶粉，看來奶粉已少了三分一罐。

網民指這是「「慳得一蚊得一蚊系列」，指對方︰

為咗慳，為咗唔造成浪費，究竟可以去到幾盡？

媽媽在帖文表示奶粉「開左（咗）食過兩次」。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

網民︰開過食過應該free出去

不少網民對媽媽的舉動感到嘩然，認為既然已開罐應送給別人，食過還收錢，做法並不適當。有網民留言，「送俾人就算啦，仲收錢」、「開過食過應該free出去囉」、「35蚊？都好意思收？」。

此外，有網民擔心已開罐並食用的奶粉不衛生，表示「開過仲點擺到22年，倒貼都唔要啦」、「啲奶粉已經潮咗」、「唔知乾唔乾淨，免費都唔應該俾BB飲」。

點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

同場加映：193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟　兒童水樽點揀最安全？
11:34 2021/08/06
【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟　兒童水樽點揀最安全？

你可能感興趣

【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟　兒童水樽點揀最安全？
11:34 2021/08/06
【開學系列】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟　兒童水樽點揀最安全？
育兒用品 奶粉 網絡熱話

最高瀏覽

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
19:49 2021/08/22
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
【校園欺凌】14歲少女難忍集體欺凌終自殺　校方冷處理：肇事者未來比受害者重要
11:59 2021/08/22
【校園欺凌】14歲少女難忍集體欺凌終自殺　校方冷處理：肇事者未來比受害者重要