【二手奶粉】網上$35平賣已開罐貴價奶粉　港媽聲稱「食過兩次」被批不衛生

▲ 有港媽在網上以$35平賣已開罐的貴價奶粉，並聲稱「食過兩次」。

不少家長會在網上平台轉售或免費轉贈嬰幼兒用品，環保之餘，亦能互相幫助。不過，有網民分享一名港媽在網上發帖，以$35平賣已開罐的貴價奶粉，並聲稱「食過兩次」，遭網民批評轉售已開罐兼食過的奶粉不衛生。

賣已開罐食過兩次奶粉

該名網民上周六（21日）於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，附上有媽媽在網上的發帖，轉售Illuma奶粉，表示「開左（咗）食過兩次，不喜勿排，沙田圍站交收優先，HKD35」，該帖文亦上載了圖片，包括已開罐的奶粉，看來奶粉已少了三分一罐。

網民指這是「「慳得一蚊得一蚊系列」，指對方︰

為咗慳，為咗唔造成浪費，究竟可以去到幾盡？

▲ 媽媽在帖文表示奶粉「開左（咗）食過兩次」。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

網民︰開過食過應該free出去

不少網民對媽媽的舉動感到嘩然，認為既然已開罐應送給別人，食過還收錢，做法並不適當。有網民留言，「送俾人就算啦，仲收錢」、「開過食過應該free出去囉」、「35蚊？都好意思收？」。

此外，有網民擔心已開罐並食用的奶粉不衛生，表示「開過仲點擺到22年，倒貼都唔要啦」、「啲奶粉已經潮咗」、「唔知乾唔乾淨，免費都唔應該俾BB飲」。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳