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羅敏莊綵排演唱會　黃翊任嘉賓齊唱梅艷芳張國榮經典

娛樂 12:18 2021/08/23

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黃翊任羅敏莊演唱會嘉賓。

羅敏莊（Mimi）相隔9年，將再度舉行個人演唱會，於9月4及5日在九龍灣國際展貿中心匯星舉行兩場《羅敏莊Live Alive演唱會》。在該演唱會除可聽到Mimi優美的歌聲演唱經典金曲外，是次還邀請黃翊、黎瑞恩及伍仲衡任演出嘉賓。

在昨晚（8月22日），羅敏莊聯同樂隊，在新蒲崗進行綵排，預演耳熟能詳的經典歌曲，演唱會約兩星期後開演，羅敏莊表現已進入最佳狀況，而好友黃翊也到場一起進行綵排，並為Mimi打氣。

唱張國榮梅艷芳快歌

Mimi透露會與黃翊演唱張國榮及梅艷芳的經典快歌，期望現場觀眾有共鳴及互動。在綵排上，Mimi拿着一支鮮艷黃色的無線咪，Mimi表說：「支咪是小恩子借給我用。」

Mimi在演唱會中與黎端恩聯同弦樂團一起演出，更找來著名音樂家高世章編曲，製作一場優雅歌聲演出。

黃翊自稱跳舞耍家，是夜綵排期間，不斷惹笑地與Mimi擺出舞蹈甫士，Mimi表示，梅艷芳與羅文曾合唱《曼珠莎華》，她腦海中有一段經典畫面很想在今次機會複製出來，黃翊打趣笑說：「跳舞是我強項。」

是次羅敏莊的製作團隊，採用頂尖音響設備，為優化觀眾聽覺感受，製作單位採用最先進的聲音景觀處理系統d&b Soundscape，系統能處理混響和複雜的場地，可以準確地傳遞原設聲音，而且Mimi更是首位香港歌手使用此系統開個唱的女歌手。

撰文 : TOPick柴犬出動

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