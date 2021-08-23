【人事編制】李天柱離任民航處處長不足2年任航空學院行政總裁　聶德權：不存在利益衝突

▲ 聶德權。（資料圖片）

機管局於2016年成立香港國際航空學院，目標是培育航空人才，當時民航處處長為李天柱，同為機管局董事。李天柱去年4月退休，至今未滿2年「過冷河」管制期，卻獲公務員事務局批准，出任航空學院行政總裁，外界質疑相關決定涉利益衝突。

公務員事務局局長聶德權今（23日）表示，設立國際航空學院於2016年已提出，本質是培訓相關範籌的管理人才，雖然李天柱出任民航處處長期間，曾經以機管局董事的身份，討論成立航空學院，但李天柱當時作為處長，是機管局董事會的當然成員，反映的意見均代表政府，而他當時並沒討論學院招聘和薪酬安排的事宜。

他續指，航空學院是機管局的附屬公司成員，李天柱並非離開政府後到私人企業工作，而是到學院培訓人才，涉及公眾利益，而李天柱出任新職務，亦已按既定機制，經過獨立委員會給予意見，因此不存在利益衝突。

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記者：陳麗娜