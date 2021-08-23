【食不安心】揭內地連鎖超市賣黑心肉　發臭變黏隔夜肉洗一洗再特價售賣

▲ 揭內地連鎖超市賣黑心肉，發臭變黏隔夜肉洗一洗再特價售賣。

內地連鎖超級市場「大潤發」被揭售賣黑心隔夜肉。員工被揭每日都會處理尚未賣完的隔夜肉，將不新鮮、有異味、發黏的肉清洗後再特價售賣，假如清洗後亦未能售出，則會絞成肉碎。如絞成肉碎也未能賣出，將會添加香料掩蓋餿臭味，製成香腸。

《新京報》臥底記者到濟南省「大潤發」超市調查，每日早上8點，肉類特價區就會有9.9元一斤特價豬肉、11.6元一斤特價排骨售賣，比正常售價便宜三分之一甚至一半，故吸引無數人購買。但仔細留意，這些特價肉都明顯不新鮮，部份還帶有酸味。

臥底記者發現，每日早上備貨時，都是先處理昨日沒賣完的隔夜肉。員工會拿起來看一看、聞一聞。沒異味的及異味不大的，會挑出來放到9.9元一斤的特價區銷售。排骨亦一樣，異味不大的隔夜排骨，會剁成小塊作為特價排骨銷售，標價每斤11.6元。

有異味的肉，會放到水池用自來水沖洗，洗走臭味。

這個臭了，稍微涮一下再賣。不乾不淨，吃了沒病。

▲ 員工沖洗肉類有臭味、發黏的肉。

如果有客人問起這些肉新不新鮮，員工指導千萬不能明確回答，要說「你自己看，自己挑」。

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至於異味較明顯的、發黏的，就會挑出來絞成肉碎再銷售。這些肉碎的售價，比正常肉碎售價便宜超過一半。

▲ 異味較明顯的、發黏的，就會挑出來絞成肉碎再銷售。

而味道很大，甚至已經變質的肉，則會絞成肉碎，醃製成一紅、一黑2種香腸料。其中用老抽較少，顏色發紅的，灌製成香腸後稱為台灣香腸。肥肉和變質肉更多，用老抽也更多的則稱為北方香腸。

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員工告訴記者，為了盡可能掩蓋原料的異味，拌好的香腸餡通常會醃製一天，由晚班員工灌成腸放在冷庫裡晾置，最後再由早班烤熟後包裝出售。

▲ 發臭變質肉碎混入調味料，用來灌香腸。

大潤發致歉

事件曝光後，大潤發濟南省博店回應已成立調查組處理，並稱內部有非常嚴格的規範，只是部分員工沒有嚴格按照規範執行。相關肉品已全部封存下架，涉事員工停職接受調查，門店將立刻進行整改。

據報導，大潤發員工的銷售額與獎金掛鉤，所以一般肉製品區員工會傾向能多賣就多賣，一般不會提醒消費者特價肉是「隔夜肉」，除了領班會誠實告知。

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責任編輯：羅嘉欣