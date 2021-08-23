【快閃優惠】人氣名牌SENREVE進駐IFC開快閃店　數千元買意大利製手袋性價比取勝

▲ SENREVE於IFC開設的快閃店，採用柔和粉嫩的顏色作裝潢，還有花園般的裝飾，女生們自然被吸引入內。（品牌提供）

來自美國的SENREVE以極高的性價比成功在手袋市場佔一席位，女士們以數千元就可買到一個Made in Italy（還要跟Fendi同一生產商）、容量及皮質都極佳的手袋，令品牌的名字火速傳遍了時尚圈。售價能夠如此吸引，多少因為品牌懂得控制成本，例如它盡量減少開設專門店，取而代之是進駐著名的郵購網站和選擇開設期間限定店，既能保持曝光率，又能減低租金壓力。

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由即日至10月底，SENREVE會於IFC開設香港的第三間獨立快閃店，一如以往店舖採用柔和粉嫩的顏色作裝潢，家具、層架都是不同的粉色系，還以花卉作裝飾，猶如走進少女的房間。一系列新產品，不但有亞洲限定色及飾品，還有多個採用新研發物料製成的新款手袋。

例如剛接受預訂的全新Cornetti系列手袋，便以Desserto純素仙人掌皮革製成。Desserto皮革是全球第一種以胭脂仙人掌（Nopal cactus）製成的環保有機材料，可見SENREVE致力實踐可持續發展的決心。另外要推介全新登場的圓形Circa Bag，採用質感豐富的粒面皮革，多變的設計最能迎合時代女性的需要，可用作背囊、單肩包、手挽袋或斜揹袋，更可以由皮搭帶換上金屬鏈帶，而Circa Bag系列共8色選擇，其中粉紫、芥末黃及奶茶色屬亞洲快閃店限定色。

地址：中環國際金融中心商場1樓1017號鋪（6688 1225）

記者︰梁靜詩