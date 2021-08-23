【奪命意外】汽車會會長李耀培指司機「瘋狂駕駛」　強調「安全島並不安全」

▲ 汽車會會長李耀培指司機「瘋狂駕駛」。（經濟日報資料圖片）

大埔廣福道昨日（22日）發生致命交通意外。在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。詳情即看【下一頁】

香港汽車會會長李耀培今日（23日）在一個電台節目表示，相信意外不涉道路設計或行人問題，估計是涉事司機精神狀態或身體問題，或是車輛零件失控。他指出，涉事的士司機在前方車輛已經停低的情況下仍然「抽頭」，並無減速，結果撞向安全島交通燈及行人。他形容司機行為屬於「瘋狂駕駛」是「不理性」和「匪夷所思」。

李耀培又指，涉事路段已經建成一段長時間，位於大埔市區，時速限制50公里，設有行人過路處和劃有雙白綫等，認為道路設計並非釀成意外的原因。而在路旁豎有交通意外黑點標誌，李耀培表示標誌反映該處曾發生意外，但根據資料，運輸署去年底已取消這個黑點，相信今次意外不涉此一因素。

李耀培提醒，安全島屬於很舊的設計，現今車流人流都較昔日多，強調「安全島並不安全」，如果讓行人站在安全島等候過馬路，前後有行車經過，是有一定危險。他表示，在道路安全角度而言，最好是行人一次過過馬路，或可以在天橋、隧道過馬路，使用智能交通燈等，最好是做到人車分隔。

大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡，另有4人仍留醫4歲男童危殆。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠