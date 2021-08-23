【久天長地】夥游學修演出淒美穿越舞台劇　楊淇疫下停工放下身段做大學保安

▲ 游學修及楊淇兩位主角因疫情在演藝生涯中經歷了一段沉寂期，尤其楊淇更因生計而求職當保安員，卻豐富了她的人生經驗，九月份，他倆將回歸舞台。

游學修、楊淇主演的舞台劇《久天長地》，是一個愛了三世、每一生終要道別摯愛的穿越故事，催淚虐心。現實中，兩位主角在演藝生涯中經歷了一段沉寂期，卻為他們豐富了人生閱歷，今年9月將以最佳狀態，再次回歸舞台、重新出發，用愛重塑觀眾對痛的註解。

▲ 游學修與楊淇，在演藝生涯中經歷了一段沉寂期，卻為他們增加人生閱歷，9月再次回歸舞台、重新出發，演出舞台劇《久天長地》。(黃建輝攝)

舞台劇《久天長地》改編自Wasabi小說《甚麽天長 怎樣地久》，由游學修、楊淇、DJ當奴、白只、朱栢謙等主演，當中，游學修和白只扮演同一個角色「甘博年」，前者飾演前兩世，後者則是第三世。故事相當淒美，講述甘博年（游學修 / 白只飾）在讀大學時期邂逅曾悅意（楊淇飾），二人兩情相悅成為情侶、相知相識，然而，常往外地工作的悅意，在一次旅程中意外離世，令博年陷入痛苦的深淵。他透過點燃蠟燭，穿越時空回到大學時代，期望重生後能改變過去、彌補遺憾，卻一次又一次經歷痛苦。

游學修信有天長地久

「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，這句經典廣告台詞深入民心，令人不禁反思天長地久的意義。對楊淇來說，她直言是看似虛無縹緲的東西、不可能發生的事情：「生命是會流逝，所有事物都是無常，天長地久比較像是一個意念。」而游學修則表示：「我依然相信天長地久，這是個傳統的字眼，現在很少人會再說這個字，但傳統也有它的好。」更期望透過戲劇，觀眾能思考何謂天長地久？是否天長地久就代表完美無憾？

假如時光真的可以倒流，你想回到哪裡？游學修毫不猶豫選擇重新經歷第一次拍戲，「第一次永遠是最新鮮的，收到《哪一天我們會飛》的電影劇本，當時花了很長的時間完成拍攝，而自己是那部戲的主角，十分難忘。」楊淇左思右想後，最後選擇回到過去，好好珍惜跟亡母相處的時光：「十多年前媽媽已經去世，希望能跟她製造更多回憶，我想籍此機會更加了解她，因為自己年輕時太固執，浪費了太多時間在其他方面，而忽略了媽媽。」

▲ 因疫情關係，楊淇在演藝生涯上一度沉寂，更因想了解不同行業的運作，而短暫轉行做大學校園保安。(黃建輝攝)

然而，明知道結局是悲傷的、將要失去最愛的人，那麼仍願意重新經歷一切嗎？兩人不約而同表示願意，但游學修補充：「人生有些事情過去就是過去了，如果重新走一次人生，好像太辛苦了，但淺嚐一下也無妨。」而楊淇說：「我會爭取更多相處時間，當你早已知道將會失去，那就在有限的時光裡，貪心少少。」

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人生中有些傷痛，注定是無法痊癒的，只能餘生與它共存。楊淇揚言現實中從沒在愛情路上感到傷痛：「我本人認為，縱使一段感情最後不成事，也不代表慘，可能純粹因為不適合。一段關係必定有開心和不開心，那是一個package，之所以會難過是因為曾經幸福過。」游學修回想人生最痛，便是愛犬意外撞車離世，他說：「事情發生得太突然，當時我收到弟弟的電話後，心情很矛盾，我不想見牠最後一面，不敢面對道別，太痛苦了。」

▲ 游學修於去年轉戰網上頻道「試當真」，以網劇創作為主，雖與拍電影及舞台劇的感受不同，但對他來說也是一種修煉。(黃建輝攝)

楊淇受疫情影響轉行當保安

因疫情關係，兩人在演藝生涯上一度沉寂，幾乎全無幕前演出，而楊淇更為維生短暫轉行做大學校園保安。她自言一直都想了解不同行業的運作，過程中曾面試了6、7家公司，但礙於其演員身份而失敗收場。「其實疫情未嚴重前試過5、6份職業，其中一份是侍應，直至食肆停晚市堂食，我發現了保安是一份風雨不改的職業，於是就去嘗試一下。很有趣的是，我覺得自己遲了20年去經歷這件事，現在，我的人生閱歷更豐富了。」

經歷數年的沉寂期後，兩人再次重回舞台。她說：「那份熱愛一直都在，但因為太久沒有演戲，可能需要時間去調整，有時候會過度用力。」而去年轉戰網上頻道「試當真」繼續演戲的游學修，則表示：「雖然那些只是網上短片，但對我來說，也是一種修煉。我已經準備好，在舞台上，我會永遠謙卑。」

▲ 現時舞台劇現正如火如荼彩排，兩人雖然首次合作，但一拍即合，相處十分融洽。

▲ 當中，游學修和白只扮演同一個角色「甘博年」，前者飾演前兩世，後者則是第三世。

眾人雖然首次合作，但一拍即合，相處十分融洽。面對一眾大前輩，楊淇也沒有怯場，並稱十分欣賞戲中其他演員，更大讚他們造詣極高。另外，即使游學修和白只分別飾演不同時空的同一角色，但兩人也有機會同台對戲，游學修笑指自己參演此劇有條件：「我跟劇組事先要求，如果不能跟白只對戲，我就不上台了。開玩笑的，但是我真的想跟影帝合作！」

服裝：ASTRA Tailoring (游學修)、MARELLA (楊淇)

化妝︰Yvonne Yeung（游學修）、Julie.H@J LAB（楊淇）

髮型︰Vie Kwan（游學修）、Julie.H@J LAB（楊淇）

服裝統籌：Bryan@theFlaming

記者：曾嘉善