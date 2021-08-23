【層出不窮】蠱惑賊人自製魚竿伸入屋勾走手袋　女屋主太遲發現崩潰：俾返個手袋我

▲ 賊人光天化日爬上12樓窗外鈎走手袋，十分恐怖。

爆竊手法層出不窮，即使家中有人，同樣可成為賊人目標！今日（23日）在大埔 TAI PO Facebook群組一則貼文分享了一段紀錄了爆竊經過的錄影，蠱惑賊人自製魚竿伸入屋勾走手袋，女事主發現大遲，無法追回手袋，氣憤報警求助。

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1分鐘內偷走手袋

從影片所見，事發於8月22日下午２時半左右，賊人戴上帽子、眼鏡及口罩在單位客廳位置的窗外探入一枝自製魚竿，不用30秒便勾到斜對面梳化上的黑色手袋，然後不用30秒便把手袋勾到窗邊，成功偷走手袋，過程快狠準，相當熟練。

女屋主太遲發現

當賊人把手袋勾到窗邊時，剛好被女屋主見到，她馬上衝到窗邊，想奪回手袋，並大叫「搶嘢呀！俾返個手袋我！」可是，賊人逃之夭夭。屋內的一位工人及一位老人家隨即走出客廳了解事情。女屋主馬上報警求助，並向警方透露自己的單位在12樓。

現場消息稱，案發現場是深水埗荔枝角道380號東明樓，大廈由今年3月起進行維修，因此外牆搭建了棚架，相信賊人透過爬棚架到單位窗外爆竊。

影片發佈後，隨即引來網民熱議，有人認為這偷竊的手法太瘋狂，有人指屋內有這麼多人竟然可被賊人偷竊。從影片所見賊人熟悉的偷竊方法，猶如是爆竊村屋，但從女屋主報警指單位是12樓時，很多網民都非常驚訝。

邊度嚟架？我有無聽錯，佢話12樓嘅？

搭咗棚做外牆維修，好心你就關好隻窗啦！

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責任編輯：陳珈希