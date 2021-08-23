【港區國安法】涉47人初選案被還押　譚凱邦高院申保釋被拒

▲ 譚凱邦向高院申請保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有13人准保釋外出候訊，其餘34人續還押。其中譚凱邦今（23日）早向高等法院申請保釋被拒，譚續還押候訊。

申請人譚凱邦今由大律師馬維琨代表，律政司一方由高級檢控官羅天瑋代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，駁回申請，稍後頒下書面判決。

涉案47名被告中，獲准保釋的共有13人，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明。

其餘34名被告續還押，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

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記者：林育慧