【十四五規劃綱要】任志剛倡容許港股使用人民幣結算　推動人民幣國際化

▲ 任志剛提議，容許港股以人民幣結算。（梁偉榮攝）

港府舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，除了多位高官和常任秘書長出席，不少創科和財經界翹楚亦獲邀參加。行政會議成員任志剛形容，進行了很豐富的討論，他認為，在金融領域，香港要參與就要破除妨礙生產要素等障礙，研究如何讓香港和內地的金融體系資金流通。

他續指，十四五規劃提到將以人民幣自由使用為基礎，推進人民幣國際化，他提議，可在香港將人民幣推向資本市場，譬如容許股票市場使用人民幣交易，他強調，不是想取代港元，而是讓大家多個選擇。他稱，完全不擔心影響港元的地位。

對於中央延遲表决將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，任志剛認為多些時間去考慮是重要的，可以搞得仔細些，他舉例，香港特首被制裁，就選擇息事寧人的方式，和銀行斷絕關係，免除金融機構的尷尬，但質疑如實施反外國制裁法，外國會否同樣採取息事寧人的方式，令銀行不會難做，強調立法時要審慎。

對於容許港股以人民幣結算的建議，財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，香港資本市場十分多元化，現時已有8100億元的人民幣資金池，又指2011年時，交易所有不同的人民幣計價產品推出，強調機制絕對可以建立，局方對推出更多人民幣產品持開放態度，但強調每個產品推出與否，取決於市場接受程度，以及監管的考量等。她又指，港元系統發揮好大的作用，會繼續維持。

▲ （左起）財經事務及庫務常任秘書長（財經事務）甄美薇、 創新科技局常任秘書長蔡淑嫻、創新科技署署長潘婷婷。（梁偉榮攝）

研資局主席黃玉山則指出，十四五規劃非常重視科技發展，將來科技發展會成為國家發展重要方向，國家會增強科技投資，以及注重培養科技人才。

▲ 國家十四五規劃宣講團來港宣講。

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記者：林曉君