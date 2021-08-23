【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣

▲ (冼偉倫攝)

隨著24名港隊代表即將在東京出戰多個殘疾運動員賽事，AIA推出贈送「香港摩天輪」門票活動，並設置大型屏幕讓市民繼續向港隊代表留言打氣，延續對香港運動健將的支持與熱情，鼓勵他們在各項賽事中力拼。

AIA指出，由明日至下月5日（星期日）， AIA將贈送「香港摩天輪」當日門票予大眾。有興趣市民可於「香港摩天輪」索取相關門票。

此外，於「盛夏摩天輪」活動中設置的大型屏幕將變成一幅留言板，市民可將對香港運動員的支持和鼓勵說話，於周四（26日）或之前私訊至友邦香港的 Facebook 或Instagram專頁，相關內容有機會於下周二（31日）起在該大型屏幕展示。

「香港摩天輪」即日門票會被贈予於香港摩天輪網站註明之開放時間親身到訪摩天輪之人士。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並無設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量﹑開放時間及防疫措施而定。若當日訪客人數將會超出以上實 際情況所容許之總載客量，門票會以先到先得方式送贈。

訪客可於摩天輪售票處索取即日門票。如有任何更改，將於摩天輪的臉書專頁宣布。活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽 AIA 網站 及香港摩天輪網站。

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記者：陳麗娜