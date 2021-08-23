  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (週一) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】AIA明起13日送「香港摩天輪」門票　為港隊殘疾運動員出戰東奧打氣

社會 13:01 2021/08/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

(冼偉倫攝)

隨著24名港隊代表即將在東京出戰多個殘疾運動員賽事，AIA推出贈送「香港摩天輪」門票活動，並設置大型屏幕讓市民繼續向港隊代表留言打氣，延續對香港運動健將的支持與熱情，鼓勵他們在各項賽事中力拼。

AIA指出，由明日至下月5日（星期日）， AIA將贈送「香港摩天輪」當日門票予大眾。有興趣市民可於「香港摩天輪」索取相關門票。

此外，於「盛夏摩天輪」活動中設置的大型屏幕將變成一幅留言板，市民可將對香港運動員的支持和鼓勵說話，於周四（26日）或之前私訊至友邦香港的 Facebook 或Instagram專頁，相關內容有機會於下周二（31日）起在該大型屏幕展示。

「香港摩天輪」即日門票會被贈予於香港摩天輪網站註明之開放時間親身到訪摩天輪之人士。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並無設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量﹑開放時間及防疫措施而定。若當日訪客人數將會超出以上實 際情況所容許之總載客量，門票會以先到先得方式送贈。

訪客可於摩天輪售票處索取即日門票。如有任何更改，將於摩天輪的臉書專頁宣布。活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽 AIA 網站 及香港摩天輪網站

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【東京殘奧】阿富汗女性花20年獲參與體育權利　塔利班掌權選手退出殘奧只差一程飛機創歷史
11:51 2021/08/18
【東京殘奧】阿富汗女性花20年獲參與體育權利　塔利班掌權選手退出殘奧只差一程飛機創歷史
【媽媽的神奇小子】劉德華年捐10萬助殘疾運動員　曾聘蘇樺偉任文員度生活難關
16:40 2021/08/19
【媽媽的神奇小子】劉德華年捐10萬助殘疾運動員　曾聘蘇樺偉任文員度生活難關
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
18:18 2021/08/19
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵

你可能感興趣

【東京殘奧】阿富汗女性花20年獲參與體育權利　塔利班掌權選手退出殘奧只差一程飛機創歷史
11:51 2021/08/18
【東京殘奧】阿富汗女性花20年獲參與體育權利　塔利班掌權選手退出殘奧只差一程飛機創歷史
【媽媽的神奇小子】劉德華年捐10萬助殘疾運動員　曾聘蘇樺偉任文員度生活難關
16:40 2021/08/19
【媽媽的神奇小子】劉德華年捐10萬助殘疾運動員　曾聘蘇樺偉任文員度生活難關
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
18:18 2021/08/19
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
殘疾 大眾 運動 運動員 門票 運動 香港 興趣 東京

最高瀏覽

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
19:49 2021/08/22
【奪命意外】大埔廣福道的士剷安全島至少1死9傷　仍有5名傷者留醫3人危殆【不斷更新】
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你
17:39 2021/08/22
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你