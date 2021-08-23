【中央肥胖】300磅林雪陀巨腩恐藏健康隱憂　一文睇中央肥胖風險教踢走大肚腩

▲ 林雪體重達300磅，令網民憂心其健康狀況。

57歲的林雪是公認好戲之人，但近日就有網民發現，林雪體型看似愈來愈漲，側身照更凸出一個顯眼的大肚腩。其實過胖對健康毫無益處，不僅會增加患上冠心病、高血壓、睡眠窒息症等風險，衞生防護中心更曾引述一項研究指出，腰圍達102.7厘米（約40吋）或以上男士的死亡風險，較腰圍少於86厘米（約34吋）的男士高出兩倍。

有網民最近上載相片，只見身穿白衣的林雪側身坐在舞台旁邊，凸出一個巨型肚腩，看起來整個人「發福」不少。林雪目前體重已超過300磅，有網民就擔心他的健康狀況，認為他的樣子已有點病態情況。

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林雪入行30多年，由場務到演員，演活大大小小角色，肥胖體型似是他的標誌，甚至有「肥雪」的花名，但不難發現近年林雪的確是胖了不少：

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腰圍多少才算健康？

衞生防護中心建議，就華裔成年人而言，男性腰圍應在90厘米（約35.4吋）內；女性則在80厘米（約31.5吋）內，否則即屬中央肥胖。

衞生防護中心引述一項研究，比較不同腰圍人士的死亡風險。研究發現，腰圍達102.7厘米（約40.4吋）或以上男士的死亡風險，較腰圍少於86厘米（約33.9吋）的男士高出2倍。女性方面，腰圍達89厘米（約35吋）或以上的死亡風險較腰圍少於70.1厘米（約27.6吋）的女士高出78%。

據醫管局資料顯示，肥胖會加重身體多個器官負荷，引致許多疾病，甚至縮短壽命。而即使體重指標仍未達到很高水平，脂肪積聚已開始會影響健康。世界衛生組織報告更指出，肥胖人士相對正常體重人士，所增加的患病風險更達1至3倍：

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過重是香港市民常見問題，據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示，在15至84歲人士中，約三成人屬於肥胖、兩成人為超重。香港浸信會醫院糖尿及內分泌科顧問醫生黃麗詩曾受訪指出，肥胖原因主要是多樣因素所致：

多個因素包括先天遺傳基因再加上後天環境所致，如父母是胖子、家中所煮的餸菜都比較油膩、高熱量，加上平日少運動，都是致胖原因。

要健康地減磅，黃麗詩表示切忌一味求快，一般一星期減1至2磅是最恰當的，重點是持續。若不想反彈，就要兼顧做運動及戒口：

有一個理論叫Set Point Theory，人體除了恒定體溫的機制外，也有一個自動穩定體重與體脂的機制。例如是80公斤，身體自然會盡量把自己維持在80公斤，減肥時需時間把體重逐步下降，意謂這個新Set Point需時間慢慢適應。

因此，改變的關鍵是需要時間及持之以恆，一時間減太快，身體自然就會推回原點。

吃慢一些多咀嚼有利減肥

愈多肌肉基礎代謝率愈高，多運動肌肉型的人自然亦沒那麼肥。而建立肌肉要靠運動，有節奏和持續的帶氧運動，如打波、跑步、游水等，能幫助燒脂，無氧運動如舉重、肌肉鍛練重力也可「建肌」。

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黃醫生表示，若需減磅，帶氧及無氧運動都要做，加上良好飲食習慣，三管齊下並持之以恆就會漸見成效，只是做一樣帶氧運動也不是最有效果。

她指很多人減肥時捱餓是不智的，常感肚餓難以維持，應均衡飲食合理合適地減。另外，肥人一般吃東西急促，吃慢一些多咀嚼可較易有飽感。

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責任編輯：羅嘉欣