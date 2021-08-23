【超市大搜查】9款瑜伽墊「甲酰胺」超標長期接觸或致胎兒畸形　消委會嚴選7款5星瑜伽墊名單【附清單】

▲ 消委會檢測30款瑜伽墊，9款「甲酰胺」超標。

疫情之下，在家運動成了趨勢。消委會去年曾檢測市面30款瑜伽墊，結果發現只有2款瑜伽墊完全不含具生殖毒性的甲酰胺（formamide）。其餘28款均有不同程度的甲酰胺，其中9款更超出「歐盟玩具安全指令」上限。消委會指出，經常吸入這些有毒物質，隨時影響健康；長期接觸或致胎兒畸形。

消委會於去年測試30款瑜伽墊樣本，售價由$45至$899不等。測試檢驗瑜伽墊甲酰胺含量，發現只有2款台灣製樣本：「Pure Yoga Yoga Mat 810006」及「i.care Yoga & Pilates Mat Item：AS52105」，均沒有檢出甲酰胺。其餘28款瑜伽墊均檢出不同程度的甲酰胺。其中更有9款，含量高於歐盟玩具安全指令規定每公斤200毫克的上限。

9款瑜伽墊甲酰胺超標

9款甲酰胺超標瑜伽墊中，含量最高為250元、中國製「GOMA雙面花紋瑜伽地蓆」，每公斤含量達1,270毫克，超標逾5倍。消委會進一步檢測甲酰胺釋放量，在試驗空間放置7日後，3款未有檢出甲酰胺，其餘6款雖有釋出甲酰胺，但釋放量全部符合歐盟玩具安全指令規定。

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7款消委會推薦瑜伽墊

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甲酰胺對造血和生殖系統造成影響

消委會指出，瑜伽墊普遍使用含甲酰胺的發泡物料製造。動物研究結果顯示，甲酰胺對造血和生殖系統會造成影響。據歐洲化品管理局（ECHA）資料顯示，動物測試發現經過長期接觸，或會對未出生胎兒造成傷害；早年法國「ANSES」一份動物研究結果亦指，接觸甲酰胺或對雄性動物的生殖系統構成負面影響；另有不少動物研究指，甲酰胺對不同物種及經不同途俓接觸，都顯示具有胚胎毒性和引致畸形等關注，建議3歲以下嬰幼兒減少接觸。

消委會指，經由皮膚攝入甲酰胺的程度十分有限，但由於物質具揮發性，對消費者最大的健康憂慮是經由呼吸吸入，提醒在溫度較高，如進行高溫瑜伽，以及空氣流通不理想或室內擺放多張瑜伽墊等情況下，有機會提高室內空氣中的甲酰胺濃度，有機會刺激眼睛及呼吸道，或引致短暫不適。消委會亦敦促生產商改良生產，以降低消費者使用時的風險。

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責任編輯：羅嘉欣