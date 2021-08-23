【明星扮靚】受長女關楓馨影響變純素主義者　59歲關禮傑靠茹素成凍齡型佬

▲ 關禮傑受女兒影響，茹素近4年。

關禮傑的長女關楓馨於昨晚（8月22日）舉行的《2021香港小姐競選》準決賽成功入圍12強，關禮傑除現身撐場外，還上台與女兒合奏鋼琴，全力支持愛女，可說是100分暖。

這位型爸可謂凍齡有術，59歲的關禮傑依然身形fit爆，完全沒有老態，原來他正是受大女關楓馨影響於4年前開始茹素，關禮傑曾接受TOPick專訪透露：「她為了自己健康和環保著想食素，並希望也希望能感染更多的人。」

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▲ 59歲的關禮傑完全沒有老態。（取自instagram）

4年前開始食素

關禮傑於1981年參加TVB第11期藝訓班而入行，同期的學員有梁朝偉、張兆輝、歐陽震華等。在1984年，憑著於劇集演《新紮師兄》「喬志豪（好姐）」一角而人氣急升，及至1996年離開TVB轉往內地發展，直至2003年才回巢大台拍劇。

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在演藝圈打拼多年的關禮傑依然保養得宜，三年前於劇集《是咁的，法官閣下》飾演大律師，跟年輕24載的王君馨談情說愛完全沒違和感，另外拍攝劇集《機場特警》時，其身材絕不遜於一眾年輕演員，堪稱娛圈「凍齡美魔男」。

除靠做運動保持弗爆身型外，原來4年前他開始食素，關禮傑曾表示女兒關楓馨男友從事環保方面工作，提倡全素的飲食習慣：「我也會聆聽年輕一輩的想法，令我和太太貼近社會。好像改吃素，也是囡囡影響我們，其實我也沒想過，女兒是為了自身健康和環保著想，也希望能感染更多的人。」

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▲ 關禮傑跟女兒關楓馨感情要好。

關楓馨廚藝佳

長女關楓馨已茹素5年多，喜歡下廚的她更學習全素的廚藝，此外更開始網店賣素食，當中包括素食便店及純素肉桂卷。而關禮傑曾表示，希望將來父女檔一起經營全素餐廳。

關禮傑曾於媒體訪問說：「我比馬德鐘更徹底，我連蛋和奶都不吃。蛋有很多激素，而奶含太多脂肪，對人體健康都不理想。」

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吃素不影響體能

3年前，關禮傑參演《機場特警》，此劇是他改吃純素後第一套體力消耗較大的劇集，不過演動作戲一樣夠氣夠力：「很老實，吃素的人操肌成效較慢，所以自己要勤力點。體能方面自己亦要再調較，在澱粉質、蛋白質上補充多點。」

關禮傑坦言只吃蔬菜容易肚餓，所以自己會多吃幾餐：「不過拍劇需要捱更抵夜，消耗量又會變大，所以會準備豆類、牛油果、蕃薯、粟米這類高蛋白質的食物。」

專一好丈夫

縱然明年2月正式「登六」，惟關禮傑這位型佬保養得宜堪稱型佬。入行以來卻零緋聞，與太太梁安娜（Anna）結婚多年一直恩愛非常，他謂最重要給對方足夠安全感：「要令她對我有信心。而且我最怕太太悶，所以收養了很多流浪狗，太太又是喜歡動物，讓她可以打發時間。」

▲ 關禮傑跟太太Anna很恩愛。

另外，信仰亦有很大幫助，他說：「最主要都是信仰，我在一個基督教的環境成長，舅父更是牧師，令我很重家庭觀，深信婚姻是一輩子的承諾，關係在於修補而不是結束，加上我的小朋友，不希望對她們的成長有影響。」