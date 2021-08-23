【快樂人生】丈夫去世堅持每日擺檔賣燒餅　八旬婆婆日睡4小時樂此不疲

▲ 內地一名八旬婆婆自老伴去世後，堅持每日到街上賣燒餅，享受充實的生活。

內地一名八旬婆婆，自2007年老伴去世後，每日都會到街上賣煎餅。15年間風雨不改，由早上準備食材、下午擺檔，工作直至深夜，儘管每日只有四小時睡覺，婆婆卻享受現時平淡卻充實的生活。她笑言不旨在賺錢，主要希望多出門與外界接觸，保持心境開朗。

▲ 王婆婆享受每日忙碌的生活。（影片截圖）

日睡4小時堅持每日擺檔

據內媒《華商報》報道，來自陝西省寶雞市的85歲王婆婆，每日下午都會踏著三輪車，在英達路中段賣煎餅，在市內無人不知。她每天早上7時會去市場買多達40-50斤食材，然後回家準備煎餅配料，傍晚開始擺檔直至深夜1、2時。

王婆婆指生意好時，一日可賣近80塊煎餅，有時能提早在晚上11時賣完所有煎餅回家。每日擺檔雖然忙碌，只有3至4小時睡覺，但王婆婆卻樂此不疲，笑言：

我也喜歡人來人往，和大家閒聊，我覺得熱鬧，心裡就舒服暢快。

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丈夫去世後賣燒餅打發時間

其實王婆婆兒孫滿堂，子女甚至孫女早已成家立室，曾孫也已經8歲。她表示年輕人都各有目標，喜歡在外打拼，自己也不能長期依賴家人。自從丈夫在2007年去世後，生活變得枯燥乏味，便開始擺檔賣燒餅打發時間。

她認為擺檔能讓自己多接觸外界，有助保持心境年輕。另外每日安排工作時間，亦可以訓練大腦思考，便不會這麼容易「生鏽」。王婆婆表示，生老病死是無可避免的事，最重要是出外多見識，做自己喜歡的事，

自己要想得開，這樣自己高興，孩子們也放心，像我幹這個，掙不掙錢都不是最看重的，最主要是讓我消磨時間，我現在也挺舒服。

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責任編輯：王明芳