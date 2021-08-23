【驚險分娩】阿富汗孕婦搭軍機撤離突作動　暖心機長1招助機內分娩

▲ 一名阿富汗孕婦登機後突作動，機師決定降低飛行高度，保住孕婦及胎兒的性命。

阿富汗武裝組織塔利班攻佔首都喀布爾後引發逃亡潮，大批民眾登上軍機撤離。美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）昨日在Twitter發文，指一名阿富汗孕婦登機後突作動，機長得悉後立即降低飛行高度、提升艙內氣壓，保住孕婦及胎兒的性命，令她順利生產。

降低飛行高度穩胎

美軍在文中指出，該名孕婦由阿富汗逃到中東某轉運站，搭上飛往德國空軍基地的C-17運輸機。飛機起飛後孕婦突作動，機長決定降低飛行高度、增加機艙內的氣壓，助穩定及拯救孕婦的性命。

運輸機飛抵德國空軍基地之後，美國空軍第86醫療大隊進入機艙內為孕婦接生，過程順利，母女平安。目前兩人被送往基地附近的醫療機構安置，情況穩定。

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逃亡潮場面混亂

阿富汗變天引發逃亡潮，早前有英軍透露，有母親嘗試將嬰兒拋過鐵絲網，希望士兵帶走孩子，形容場面令人心碎，「所有人都哭了」。此外，大量民眾嘗試登上飛機逃亡，機場陷入混亂，一名7個月大女嬰疑在機場與父母失散，被發現獨自躺在藍色膠箱內。外媒正透過社交平台協助女嬰找回父母。

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責任編輯︰王明芳