【網上騙案】30歲港女交友app結識「台男」　遭騙投資泰達幣失近100萬元

▲ 網上情緣及加密貨幣騙案事主A小姐（化名）及民主黨財經政策發言人袁海文。（程志遠攝）

網上情緣騙案手法層出不窮，民主黨近日接獲一宗結合虛擬貨幣及網上投資賭博的「三合一」個案。年約30歲從事專業行業的女事主，在3月透過交友軟件認識騙徒並發展曖昧關係，從而放下戒心，遭對方說服購買加密貨幣並轉到偽造網上投資/賭博應用程式，事主起初可獲數百元回報，遂逐漸加大注碼，最終損失近100萬元，約一半更屬借貸，料需數年還清，報警至今數月仍未有進展。

協助事主的民主黨財經政策發言人袁海文表示，女事主A小姐（化名），擁有大學學歷，於3月在交友軟件「Coffe Meets Bagel」認識騙徒Y先生，對方自稱是台灣人、從事IT行業，因工作關係來港，其後邀事主「轉場」用WhatsApps聊天，過程中以「寶寶」稱呼事主，噓寒問暖，並傳送疑似網上盜取的自拍照予事主，建立曖昧關係，令事主誤信對方有意跟自己發展。

騙徒Y先生其後聲稱懂得寫程式，可破解程式漏洞，勸服A小姐使用加密貨幣交易平台「幣安」購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），再轉換到騙徒提供下載連結的偽造網上投資/賭博應用程式，名為「博龍財富（Cerberus Fortune），企圖冒充名為美國私人股權投資公司博龍資產管理（Cerberus Capital Management）。

期間事主曾懷疑受騙，但Y先生以「你知道我心裡有多難受嗎」及「為了防止我是騙你的，我們以後可以不用聊啦」等字句回覆，令事主感到愧疚，加上之前建立的曖昧關係，即使二人從未見面，事主仍聽從騙徒指示，遂墜入騙局。

事主最初僅投入1,000元購買加密貨幣，在博龍平台投注，根據騙徒「破解」的開獎號碼「必中」，首次獲獎後更能成功將所獲全數泰達幣從博龍匯到幣安平台，賺取涉及的數百港元，令事主再放下戒心，其後在騙徒遊說下逐漸加大注碼，加至2萬、5萬及6.7萬，其後欲再將加密貨幣匯出幣安卻不成功，更反遭博龍平台客戶服務員指，涉及洗黑錢或需支付「開通戶口費」等不同理由，A小姐最後分4次支付合共近80萬元，購買加密貨幣並轉到該平台，欲將戶口解封不果，始發覺受騙，遂向警方求助，事件中共損失約94萬元。

袁海文指出，有別於傳統網上情緣騙案，當事人最初可獲取少量回報，令她看到似乎有得益，遂放下戒心，形容騙徒精心部署，利用事主心理，有策略地令事主降低警覺性，繼而大量投放金錢進行場外投資，被騙後亦難以追蹤加密貨幣流。而事件中涉及的泰達幣屬穩定幣，比起其他價格波動性較大的加密貨幣，其與美元掛鉤價格更穩定，故更受不法之徒歡迎。

他又形容事件僅屬冰山一角，近日亦接獲同類涉及網上情緣及賺取回報的騙案，該名事主亦被騙約100萬元。

他提及，事主4月發覺受騙後即向警方求助，警方曾要求事主繼續繼續聯絡騙徒及自行約對方見面，事主聽從警方指示聯絡騙徒但對方其後已失聯，而案件僅由個別地區警區處理，至今仍未有進展，形容警方態度不積極。他認為案件應交由更高層次的網絡安全及科技罪案調查科等跟進，並要求政府全面監管虛擬貨幣交易平台，進行客戶驗證等，令散戶投資者同樣獲得保障。

▲ 騙徒以「寶寶」暱稱事主，並展示「自拍照」，但懷疑是在網上盜取他人照片。（騙徒與與事主WhatsApp對話截圖，由受訪者提供）

▲ 騙徒以「寶寶」暱稱事主，並展示「自拍照」，但懷疑是在網上盜取他人照片。（騙徒與與事主WhatsApp對話截圖，由受訪者提供）

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記者：馮琪雅