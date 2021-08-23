【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案有4人已接種疫苗　同日錄少於10宗初步確診

▲ 今日新增5宗輸入個案。（馮漢柱攝）

本港今日（23日）新增5宗輸入個案，分別由尼日利亞、巴基斯坦、印尼、土耳其及美國抵港，當中4人已接種新冠疫苗。至今本港個案累計12,063宗，包括12,062宗確診個案和一宗疑似個案。同日接獲少於10宗初步確診個案。

今日新增5宗輸入個案，4人已接種新冠疫苗，大部分檢出帶有L452R變種病毒，其中一人為外傭，詳情如下：

第12059宗：9歲女童，無病徵，8月17日乘搭QR818航班由尼日利亞抵港，入住北角華美達盛景酒店，檢出帶有L452R變種病毒

第12060宗：22歲男子，無病徵，8月21日乘搭CX746航班由巴基斯坦抵港，檢出帶有L452R變種病毒，早於3月13日及4月5日在港接種兩劑復必泰

第12061宗：37歲女外傭，無病徵，8月21日乘搭CX2780航班由印尼抵港，檢出帶有L452R變種病毒，早於5月12日及6月2日在港接種兩劑復必泰

第12062宗：38歲男子，無病徵，8月19日乘搭QR818航班由土耳其抵港，檢出帶有L452R變種病毒，入住北角華美達盛景酒店，早於6月5日及7月5日在巴基斯坦種兩劑科興

第12063宗：19歲男子，無病徵，8月19日乘搭CX845航班由美國抵港，早於5月3日及5月25日在港接種兩劑復必泰，並於7月5日在香港血液樣本檢出抗體陽性，未知是否帶有L452R或E484K變種病毒

同場加映：【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡