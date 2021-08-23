【旅遊氣泡】邱騰華稱與新加坡未達協定指標　港府願與任何國家商討安排

▲ 邱騰華表示，港府願與任何國家商討旅遊氣泡。（彭博截圖）

港府上周決定，終止與新加坡商談旅遊氣泡。商務及經濟發展局局長邱騰華接受彭博訪問時稱，現階段未達到之前協定的指標，所以暫停討論，強調港府願與任何國家商討旅遊氣泡安排。

邱騰華又提到，防疫及隔離措施，並沒有快速解決辦法，來自高風險地區的人士，要守最嚴格的隔離措施，必須在酒店隔離21天，但港府保持彈性，有超過100個國家和地區屬於中風險地區，只須要隔離14天便可。

他強調，明白跨國人員常作商務旅行，港府會密切留意全球疫情，調整政策，而市民也希望疫情不會擴散，同時保持往來。被問到港府是否注重與中國通過，多於開放予外國，邱騰華指，不少個人及企業，與內地聯繫密切，兩地往來暢順，對香港及跨國企業都有利，而內地於控制疫情上，表現穩定。

另外，荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）獲豁免檢疫安排，引起外界關注。邱騰華稱，商經局豁下，有部門專責處理本地及國際電影拍攝，而有關團隊是重要拍攝團隊，法例賦予部門，在公眾利益前提下作特別安排，當局會按個案逐一審議，而據他了解，妮歌潔曼到中環購物，是為選購戲服。

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責任編輯：陳宛彤