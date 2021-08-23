【妨礙司法公正】父涉性侵女兒夥家人教改口供　父囚6年半官斥自私之極令人髮指

父親於2017年涉性侵13歲女兒被控，早前於高等法院於審訊期間女童供稱是編造，涉案父親最終脫罪，女童父母、祖父母及叔父被控串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件早前於高等法院經審訊後，女童父母、祖母及叔父罪成，法官今（23日）就兩罪判父入獄6年半、母親判監3年9個月，祖母及叔父判監4年9個月。

案中4被告依次是X的父親（44歲）、X的母親（42歲）、X的祖母（67歲）及X的叔父（39歲）。X的祖父（65歲）則被裁定罪名不成立。法庭早已頒令禁止傳媒披露女事主X的名字、住址、職業及案發地點。

法官斥責X的父親得知妻子從內地返港後須面對審訊，不知懸崖勒馬，驚動家人犯事。被告作為X的摯親，原有責任保顧X，卻倒過來聯手對付X，令15歲的X孤立無援，違反誠信，達至駭人聽聞之程度，視法律如無物，法庭須作出阻嚇之判決。

法官斥責X的父親不擇手段，不惜牽連家人，自私之極，令人髮指。

X的父親、叔父及祖母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間的若干日子，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X的父母另同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

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記者：林育慧