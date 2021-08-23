【精神健康】教育局推精神健康資訊網站　冀學校加強支援有需要學生

▲ 教育局推出一站式學生精神健康資訊網站。 （政府新聞處）

教育局今日（23日）向全港公營中、小學發出信函，介紹局方新推出的「校園‧好精神」一站式學生精神健康資訊網站（按此前往），並促請學校在新學年繼續透過「普及性」、「選擇性」和「針對性」3個層面推行合適的活動，促進學生的精神健康及加強支援有精神健康需要的學生。

「校園‧好精神」網站提供提升學生精神健康的多元化資訊，首頁設有焦點項目及常用資源或指引的快速連結，並會定期更新內容；網站首頁有「每天好精神」語錄，希望宣揚正向訊息，為校園注入正能量，期望學生積極渡過每一天。

教育局發言人表示，局方非常關注學生在學習和情緒上所需的支援，期望網站可進一步方便教師、學生、家長及公眾選取合適的資源和策略，以不同形式關顧學生的精神健康，協助他們投入校園生活，建構關愛校園。發言人又指出，一直鼓勵學校採用全校參與模式，透過「普及性」、「選擇性」及「針對性」3個層面促進學生的精神健康及支援有精神健康需要的學生，「校園‧好精神」網站則設有相關分頁。



於「普及性層面的推廣」分頁提供學校、學生及家長適用的資源，包括心理教育短片、專題文章、電子海報、小冊子及教材套等，旨在提升學校各持份者對精神健康的認知、減低導致抗拒求助的負面標籤，以及加強學生的抗逆力和精神健康；「選擇性層面的及早識別」及「針對性層面的支援」分頁則分別載有及早識別有需要的學生和支援有精神病患學生的資訊，教師可參考當中指引，推展相關工作。



發言人又表示，為加強教師有關精神健康的專業知識，教育局已為中、小學教師提供有系統的精神健康專業發展課程，亦不時舉辨相關的教師專題講座，相關課程資料及講座筆記上載於網站的「教師專業發展」分頁。

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責任編輯：黃悅晴