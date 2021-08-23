【教師涉非禮】涉3年間非禮兩女生　男教師否認8罪受審

▲ 涉3年間非禮兩女生，男教師否認8罪受審。（資料圖片）

現年57歲男教師涉於3年間在沙田某學校內，先後8次非禮兩名女學生，被控8項非禮罪，案件今（23日）在粉嶺裁判法院開審。女童X供稱，某日在校內圖書館「穿珠仔」時，準備坐在被告身旁的座位時，被告將手放在椅上，手心向上。另外，X又指被告在贈送「公仔」時，將公仔推向她時觸碰到其胸口。

被告張秉樞（57歲），被控於2016至2018年在沙田某學校內，四度非禮當時9至10歲的女童Y，另於2016至2019年，在同一學校內非禮當時9至11歲的女童X。

X供稱，2016至2019年間，分別發生4次非禮事件，地點均在學校的圖書館內。首次事件發生於被告用手遞工作紙向X胸前，其手背觸碰到X胸前幾秒。

其後X因要「穿珠仔」而坐在被告身旁的座位上，當X坐下時被告將手放在椅子上，手掌向上，觸摸其臀部約1分鐘，但並無其他動作。

X續指，第3次事件發生在圖書館的電腦室內，X生日前夕，被告指要送公仔給X，X表示不用，但被告拿著公仔推向她胸前，其手觸碰到她左胸數秒，X感到不舒服，接過公仔便離開了。

X指最後一次事件是兩人身處狹窄的通道中，有圖書意外倒下，被告「逼我入牆角」收拾圖書，並上前幫忙捧書時，雙手手背碰到其胸部，然後又將公仔推到她胸前送給她。

X表示，事發後她並沒有向被告說話，因為「唔夠膽同佢講嘢」，但第2次事件發生後曾向同學提及事件，X指到圖書館時亦會與同學結伴去，但X指4次事件發生時均沒有其他人看到。

辯方盤問時指，被告在首次事件發生時，只是「將工作紙遞在你面前，俾你拎？」，X回應指「佢隻手完全無停過，係直至碰到胸先停」。

辯方又質疑X，被告將工作紙遞到身前，X其實已經可以接過工作紙。X解釋，如果對方的手未停，就拿工作紙，老師可能以為不禮貌。審訊下午續。

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記者：林欣樂