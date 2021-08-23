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【提供利益】港交所前高層涉收上巿顧問915萬　保薦人指曾發現擬上巿公司帳目有問題

社會 15:39 2021/08/23

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首被告楊金隆（左）及次被告林楚華（右）。（陳卓欣攝、資料圖片）

港交所首次公開招股審查組前聯席主管，涉接受1名上市顧問共915萬元，令對方換取12間公司首次公開招股申請時有優待傾向，終獲批上市。兩人否認共3罪，案件今（23日）於區域法院續審。控方讀出時任國泰君安經理吳日天的口供，他指曾處理審查基石控股有限公司（1592）的財務狀況，並發現帳目有問題，對於該公司獲批上市感意外。

控方今讀出時任國泰君安融資部經理吳日天的口供，他指國泰君安在2016年曾為申請在港交所主版上市的基石控股有限公司（1592）擔任保薦人，由他負責審查基石帳目，以確保公司財務穩健，符合港交所上市要求。

吳於口供續指，他當時發現基石的帳目有點不尋常，基石會透過沒有關係的第三方公司向建材公司找數，帳目問題多次在2014及2015年發生。吳曾要求基石解釋，惟問題最終未有弄清，國泰君安遂終止擔任基石的保薦人。

吳及後得知基石成功在港交所主版上市，翻查資料後他發現就基石透過第三方找數的問題，只是簡單解釋而已，卻被港交所接納，吳與其同事均感到意外。

根據控方開案陳詞，本案次被告上市顧問林楚華有份參與籌劃，同時經首被告時任港交所聯席主管楊金隆審查後，成功上市的12間公司中，基石為其中之一。

時任聯席主管的楊金隆（45歲）及上市顧問林楚華（61歲）被控1項串謀向公職人員提供利益罪。林被控1項向公職人員提供利益的交替控罪，楊另被控公職人員行為失當罪，案件明（24日）續訊。

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記者：陳卓欣

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