【十四五規劃綱要】黃柳權冀社會各界凝聚共識　集中精力搞建設

▲ 港澳辦副主任黃柳權。（陳國峰攝）

國家「十四五」宣講團下午到立法會出席講座，與立法會議員交流。港澳辦副主任黃柳權表示，宣講團來港主要任務是介紹和解讀國家十四五規劃有關安排，包括國家如何更好地支持香港發展，香港如何更好地助力國家現代化建設。強調發展是解決香港一切問題的基礎和關鍵，希望社會各界凝聚共識，把主要精力集中在搞建設。

黃柳權指出，對香港來講，民心聚力十分重要，強調沒有團結的社會環境，就沒有改善民生的基礎條件，完善選舉制度恢復了香港的社會穩定，使得一國兩制得以行穩致遠。他強調「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，是香港的必由之路。他形容，香港具有很多有利條件，而香港最佳的必然選擇，是主動擁抱內地這個經濟長期穩定向好的龐大市場，和內地優勢互補、協同發展。而立法會富有重大責任，認為應認真履職，配合特區政府高效施政。

立法會主席梁君彥致辭時表示，第一次有中央部門領導及國家級智庫到立法會與議員交流，別具意義，他期待兩地可早日通關，日後有更多類似的交流。

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記者：林曉君