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【十四五規劃綱要】發改委稱中央支持香港提升優勢　將落實便利港澳居民在大灣區政策

政治 15:52 2021/08/23

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胡朝暉稱，中央支持香港做強內功，鞏固提升自身優勢。（梁偉榮攝）

中央本周安排宣講團來港，介紹十四五規劃綱要，而港府今早則舉辦首場宣講會。國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉表示，有關香港的章節，包括支持香港做強內功，提升自身優勢。

胡朝暉認為，香港在長期發展過程中，形成了一系列優勢條件，中央支持香港做強、做優、做大，包括支持香港提升國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位等。

他續指，中央支持香港融入國家發展大局，與內地優勢互補，與內地攜手推進經濟發展，包括融入大灣區重大機遇，又透露將落實便利港澳居民，大灣區內地城市購房、就學、就業和社會保障等政策，如加強教育交流合作、統籌推進港澳高校，在大灣區內地辦學等。

發改委副主任寧吉喆則透過視象形式發表講話。他表示，香港在國家發展進程中，扮演獨特及重要角色，有效搭建內地與世界交流的紐帶，香港與內地，已走上優勢互補、共同發展、永不分離的道路。

他續指，香港過去兩年間，社會經歷十分艱難時期，高興見到港區國安法實施，以及完善選舉制度，認為香港整體形勢向穩。

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責任編輯：陳宛彤

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