【十四五規劃綱要】首有京官到立法會宣講　黃柳權形容感覺「非常好」

▲ 梁君彥形容，國家宣講團直接來立法會宣講意義重大。（陳國峰攝）

首有京官到立法會出席官式講座，港澳辦副主任黃柳權會后被問到感覺如何時，直言「非常好」。被問到民主黨可否參選時，黃則沒有回應。

立法會主席梁君彥會後表示，今次國家宣講團到立法會宣講意義重大，認為中央官員親自就與香港有關的政策向議員講解，有助議員對國家整體發展有更深刻的了解，未來能以更宏觀的角度向政府建言獻策。他表示，日後如有需要，會安排更多相關的交流。對於是次講座由閉門變成公開，梁君彥解釋，是希望除了議員，關心的市民都能直接聽到。

梁君彥又稱，以往亦有中聯辦主任來立法會，慨嘆有部分議員不懂得把握機會，他又提及，兩年前曾帶隊到長三角參觀，當時黃柳權亦有前往，非建制派議員建議去，但最後沒有出息，認為如果他們能把握當時的機會，直接和中央溝通，「（非建制派議員）就不會落到此田地。」

被問到上午黃柳權讚揚特首林鄭月娥，是否代表支持其連任，梁君彥著記者要親自問黃柳權，強調自己和黃柳權交流時，主要講及現時立法會的情況。

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記者：林曉君