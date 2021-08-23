【開心速遞】謝嘉怡紮孖辮扮學生妹　睇《香港小姐競選》為佳麗緊張

▲ 《愛．回家之開心速遞》

正式加盟《愛．回家之開心速遞》的謝嘉怡，在今日（8月23日）與劇中演員一同穿上校服出席《開心速遞》活動，為即將開學的學生打氣。

謝嘉怡紮孖辮扮學生，造型十分可愛。在蘇格蘭成長的她今次才首次穿香港的校服，感覺很新鮮。她同時透露初戀男友是同學，不過二人發現很短時間便分手。

將卸任港姐的謝嘉怡昨晚（8月22日）有出席《香港小姐競選》準決賽，她透露當宣布淘汰名單時也緊張，心跳加速，有如自己也有份參選一般。

她表示有曾與施茉莉交談：「因為都是混血兒，大家討論如何令廣東話進步。」