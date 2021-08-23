【開心速遞】謝嘉怡紮孖辮扮學生妹 睇《香港小姐競選》為佳麗緊張 娛樂 17:00 2021/08/23 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《愛．回家之開心速遞》 正式加盟《愛．回家之開心速遞》的謝嘉怡，在今日（8月23日）與劇中演員一同穿上校服出席《開心速遞》活動，為即將開學的學生打氣。 謝嘉怡紮孖辮扮學生，造型十分可愛。在蘇格蘭成長的她今次才首次穿香港的校服，感覺很新鮮。她同時透露初戀男友是同學，不過二人發現很短時間便分手。 將卸任港姐的謝嘉怡昨晚（8月22日）有出席《香港小姐競選》準決賽，她透露當宣布淘汰名單時也緊張，心跳加速，有如自己也有份參選一般。 她表示有曾與施茉莉交談：「因為都是混血兒，大家討論如何令廣東話進步。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】揭開港姐競選鏡頭背後秘密 佳麗相擁安慰師姐性感登場 今日 15:32 【香港小姐2021】揭開港姐競選鏡頭背後秘密 佳麗相擁安慰師姐性感登場 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰 落選後爆Seed：賽制不合我 今日 11:02 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰 落選後爆Seed：賽制不合我 【香港小姐2021】星二代關楓馨打入港姐12強 關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫 今日 10:44 【香港小姐2021】星二代關楓馨打入港姐12強 關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫 你可能感興趣 【香港小姐2021】揭開港姐競選鏡頭背後秘密 佳麗相擁安慰師姐性感登場 今日 15:32 【香港小姐2021】揭開港姐競選鏡頭背後秘密 佳麗相擁安慰師姐性感登場 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰 落選後爆Seed：賽制不合我 今日 11:02 【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰 落選後爆Seed：賽制不合我 【香港小姐2021】星二代關楓馨打入港姐12強 關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫 今日 10:44 【香港小姐2021】星二代關楓馨打入港姐12強 關禮傑上台陪愛女表演否認偏幫 開心速遞 謝嘉怡 電視劇 TVB 香港小姐