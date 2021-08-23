【新冠肺炎】 曾祈殷：應大幅減豁免檢疫人數　倡公布已打針沒確診旅客量

▲ 傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠（左）、 傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷（右）。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃開打近半年，惟首針接種率未達6成，香港醫學會今（23日）再呼籲市民打針，並建議港府，如沒有本地爆發的前題下，如個別醫院或院舍員工接種率達7成以上，可考慮進一步放寬已完成接種疫苗探訪者的名額，又指港府應同時公布已打針又沒有染疫的抵港者數字，進一步提升市民接種信心。

對於早前有豁免檢疫領事子女確診，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，應大幅減少豁免檢疫人士數量：「有咁少得咁少。」他強調，港府除了查核該類人士抵港後的行程外，亦應考慮他們的居住環境才發出豁免許可，如人口密度高的屋苑則切勿放鬆他們的強制檢疫，否則有很大機會讓病毒流出社區，隨時引致本地大規模爆發；他指如相關人士應提出家居檢疫的地方不恰當，應準備多一個家居檢疫作後備選址。

現時接種率仍不足6成，曾祈殷建議，港府應公布更多數據加深市民認知，如除公布輸入個案有打針外，亦應同時公布已打針又沒有染疫的抵港者數字。該委員會聯席主席陳以誠又強調，英格蘭公眾健康的研究指，兩劑復必泰疫苗預防Delta變種病毒所引起重症住院的有效率為96%，即對輕微及無症狀感染的預防率有所下降，即使受到感染，亦能大大減低對醫療系統的壓力。

對於市民應否接種第三針，曾祈殷表示待中大及港大相關研究結果出爐，港府應盡快決定，他又指屆時或可作全民抗體普查，以決定接種第3針的優先人士。他又認為目前本港應以接種率高低來調節防疫措施。

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記者：鄧凱文