【阿富汗局勢】24歲阿富汗女大學生悲慘自白　女權岌岌可危被迫燒學生證文憑

▲ 一名24歲的阿富汗女大學生向外媒投書自白。

塔利班重奪阿富汗政權，本月15日攻佔首都喀布爾後引發逃亡潮，大批民眾湧入喀布爾機場，試圖離開阿富汗。塔利班掌權後女權岌岌可危，一名24歲的阿富汗女大學生向外媒投書自白，悲訴自己「必須燒毀24年來擁有的一切」，包括學生證、文憑和畢業證書。

阿富汗女性被男性侮辱

近日英國《衛報》報道了該名24歲阿富汗女生的投書，講述她在首都喀布爾的所見所聞，以及她自身的經歷。8月15日星期日喀布爾被攻佔當天早上，她正要去大學上課時，一群女生從女生宿舍裡跑了出來。她問發生何事，有人告訴她，警察正在疏散他們，因塔利班已抵達喀布爾，他們會毆打沒有穿罩袍的婦女。

雖然她想回家，但公共交通工具的司機都不讓她們上車，擔心要負上接載女人的後果。部分來自喀布爾郊外的女生更不知所措，既害怕又不知該去哪裡。街上有男人取笑女性，嘲笑她們「去穿上你罩袍」、「這是你在街上的最後幾天」、「一天之內我要娶你們四個人」。

▲ 有阿富汗女大學生被迫燒毀學生證、文憑等。（法新社）

隨著政府辦公室關閉，她的姊姊跑了幾公里，穿過城鎮終於回家。姊姊被迫關去4年來為人民和社區服務的個人電腦，感到非常痛苦，淚流滿面地與同事們道別，因為知道這是工作的最後一天。

原將大學畢業獲兩學位

而她原本快完成在阿富汗兩間最好大學的兩個學位，將於11月自阿富汗美國大學和喀布爾大學畢業，可是她悲道「一切都在我眼前閃過」。她回家和姊姊做的第一件事就是把身分證、文憑及畢業證書都藏起來，這是她們辛苦多年才有的成果，她寫道︰

這是毀滅性的。為甚麼要隱藏我們應引以為傲的事情？現在於阿富汗，我們不允許被稱為我們自己。

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她有感作為女性，卻成為這場由男性發起的政治戰爭之受害者。她難過不能再大聲笑、聽最喜歡的歌、穿喜歡的黃色連身裙或塗粉色唇膏，也無法繼續工作，以及完成發奮多年才獲得的大學學位。她明白持有美國大學的任何學生證或獎項都存在風險，即使保留它們也無法使用，只好作出艱難的決定︰

我必須燒毀這24年來擁有的一切！

女權不再恐失教育機會

她現在看到的是女性恐懼和害怕的面孔，以及討厭女性、不喜歡女性接受教育、工作和自由的男性醜陋面孔。她慨嘆阿富汗婦女為她們所擁有的自由犧牲了很多，沒想到一切就這樣結束，回到20年前再次被剝奪所有基本權利的日子。她在一間英語教育中心擔任老師，不免難過︰

每次想起小女孩被停止教育，呆在家裡，我的眼淚就掉下來。

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責任編輯：王明芳