【電子支付】麥當勞增設滙豐PayMe付款　推廣期內PayMe消費滿$35即減$5

▲ 麥當勞增設滙豐PayMe付款，推廣期內PayMe消費滿$35即減$5。（資料圖片）

麥當勞和滙豐電子錢包PayMe今日（23日）宣布，攜手推動OMO（Online Merges Offline）消費模式，即日起顧客可於全港麥當勞餐廳，在付款櫃檯和自助點餐機下單時以PayMe付款。即日起推廣期內，顧客凡使用PayMe消費滿35元，便可即享減5元優惠。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞一直積極發展數碼化改革，致力為260萬麥當勞App用戶，提供OMO線上至線下的無縫餐飲體驗。早前已推出線上 PayMe電子支付服務，現時更拓展至線下所有245間餐廳，全面支援PayMe付款，令點餐與取餐服務更簡易快捷。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立至今4年，用戶人數已經超越250萬，日趨融入香港大眾的日常生活之中。滙豐非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊PayMe商戶網絡，將PayMe安全便捷的支付體驗，推展至麥當勞App及餐廳。她相信兩大為人熟悉的品牌攜手合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

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責任編輯：吳卓峰