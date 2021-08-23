  • 31°C
香港時間 : 2021823日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】麥當勞增設滙豐PayMe付款　推廣期內PayMe消費滿$35即減$5

社會 17:45 2021/08/23

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

麥當勞增設滙豐PayMe付款，推廣期內PayMe消費滿$35即減$5。（資料圖片）

麥當勞和滙豐電子錢包PayMe今日（23日）宣布，攜手推動OMO（Online Merges Offline）消費模式，即日起顧客可於全港麥當勞餐廳，在付款櫃檯和自助點餐機下單時以PayMe付款。即日起推廣期內，顧客凡使用PayMe消費滿35元，便可即享減5元優惠。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，麥當勞一直積極發展數碼化改革，致力為260萬麥當勞App用戶，提供OMO線上至線下的無縫餐飲體驗。早前已推出線上 PayMe電子支付服務，現時更拓展至線下所有245間餐廳，全面支援PayMe付款，令點餐與取餐服務更簡易快捷。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，PayMe成立至今4年，用戶人數已經超越250萬，日趨融入香港大眾的日常生活之中。滙豐非常高興與麥當勞合作，進一步擴闊PayMe商戶網絡，將PayMe安全便捷的支付體驗，推展至麥當勞App及餐廳。她相信兩大為人熟悉的品牌攜手合作，將有助推動香港電子支付發展及跨行業數碼創新。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【強制檢測】12處地方納強制檢測　須於本月22日或之前接受檢測
23:08 2021/07/19
【強制檢測】12處地方納強制檢測　須於本月22日或之前接受檢測
【5000元消費券】康泰旅行社推2輪獎賞消費滿8千元　可贏單人來回機票或5,000元消費額
11:56 2021/08/01
【5000元消費券】康泰旅行社推2輪獎賞消費滿8千元　可贏單人來回機票或5,000元消費額
【千億新抱】李徐子淇為麥當勞創作親子書　部分插畫出自二女之手
22:26 2021/08/19
【千億新抱】李徐子淇為麥當勞創作親子書　部分插畫出自二女之手

你可能感興趣

【強制檢測】12處地方納強制檢測　須於本月22日或之前接受檢測
23:08 2021/07/19
【強制檢測】12處地方納強制檢測　須於本月22日或之前接受檢測
【5000元消費券】康泰旅行社推2輪獎賞消費滿8千元　可贏單人來回機票或5,000元消費額
11:56 2021/08/01
【5000元消費券】康泰旅行社推2輪獎賞消費滿8千元　可贏單人來回機票或5,000元消費額
【千億新抱】李徐子淇為麥當勞創作親子書　部分插畫出自二女之手
22:26 2021/08/19
【千億新抱】李徐子淇為麥當勞創作親子書　部分插畫出自二女之手
麥當勞 PayMe 餐飲 電子支付 香港大學

最高瀏覽

【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
11:32 2021/08/22
【暖男老公】貨車司機出車禍半身受困　突接孕妻來電求消防安靜扮無事
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
今日 10:52
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你
17:39 2021/08/22
【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生　感觸落淚：我一定睇住你