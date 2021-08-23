【養生之道】86歲羅蘭熱愛工作不言休　長壽健康全靠一款養生湯水【內附詳情】

▲ 羅蘭姐入行超過60年。

熱愛電影的羅蘭姐，早前跟潘紹聰為電台節目《光影夢工場》當嘉賓，大談入行的經歷之餘，更分享鏡頭背後的難忘事。現年86歲的羅蘭姐，仍熱衷演戲，長壽健康的心得是甚麼呢？

羅蘭曾參演超過300多套電影，但最初入行原來是「睇人拍戲」。她憶述︰「當時我屋企環境好差，無錢交學費。未能上學，就跟同學去睇拍戲，做一場臨記有十元，但我不敢跟家人講，因為屋企人覺得『成人不成戲，成戲不成人』，貪威識食練精學懶，就去做戲。」

▲ 羅蘭姐日前現身薛家燕電台節目。

【溫馨慶生】萬梓良送金牌為18歲獨子慶生 感觸落淚：我一定睇住你

當以為「明星夢」已完，其實才是真正開始。羅蘭道︰「三日後，劇務去我家找我再拍另一場，媽媽好驚訝，不准我出門口。劇務求媽媽，說如果連不到戲就會失業，媽媽心軟才給我去拍。最後媽媽跟去片場，拍完戲想我繼續搵工，但我當時未有身份證，很多工不請，我求媽媽給我再去拍戲，從此就拍了好多套。」

86歲仍然精神奕奕，可應付繁忙的演戲日程，羅蘭姐曾分享她的健康飲食習慣，便是每天早上起床她都會先喝兩杯水，再吃麵包或者麥皮。注重健康的她，養生秘密就是吃麥皮時不會加糖、鹽、油甚至牛奶，只靠一隻雞蛋來調味：「健康最緊要呀！」

同場加映：193+JNY訪問

羅蘭姐亦曾跟TOPick表示，雖沒有特別養生秘方，但以前拍古裝戲時，在武指武師身上學回健康貼士，就是堅持每天做伸展運動。「每天早上做半小時伸展、拉筋，如果趕住出門開工，也盡量做 15 分鐘。」

公開養生湯水

飲食上，她採取平衡、中庸之道，不會大魚大肉，但又不需太嚴格，隨心而不放縱的態度。「早上飲茶食多了，晚上食少一點；晚上有飲宴吃得很豐富，第二天就節制少吃一點。煎炸盡量少食，尤其外出吃飯的時候。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她說湯水是最簡單的養生法。「我最常煲的是木瓜魚湯、合掌瓜湯、雪耳煲瘦肉，最重要是加果皮，辟寒去腥。而日常飲食中不可少的，一定是生果：橙和蘋果可以吸收維他命 C，香蕉有鉀亦很好，不過還要視乎個人體質。」

不與人爭最平和

羅蘭姐是虔誠天主教徒，開工多忙，每個星期都盡量抽空上主日，信仰給她很大幫助。「信甚麼都好，最重要是心平氣和、不要爭、不要執着，這是可以後天訓練出來的。」

【兒孫滿堂】媳婦為胡楓舉行89歲網上生日會 各地兒孫+契仔契女為修哥賀壽【有片】

▲ 羅蘭姐公開養生之道。（經濟日報圖片）

她說豁達和不計較的人最開心。「豁達和不計較的人，別人容易接近你，朋友多些，人自然開心。人生不過幾十年，最重要是開心和健康。另外，她又指：「老人家每年至少驗身一次，血糖、膽固醇、三酸甘油這些指數要留意。定期驗身已經成為我習慣，一抽血，就知道肝、腎功能。」