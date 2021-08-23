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【市區重建】土瓜灣庇利街/榮光街重建項目僅錄6份標書　市建局盼小區發展

社會 18:36 2021/08/23

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市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目僅錄6份標書。（資料圖片）

市區重建局早前邀請發展商及財團，入標競投合作發展土瓜灣庇利街/榮光街發展項目，今天（23日）截止，共接獲6份標書。市建局董事會設立的招標遴選小組將評審各標書，並會就批出項目發展協議，向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。

市建局早前公開邀請發展商及財團提交本項目的合作發展意向書，招標遴選小組經詳細考慮收到的合作發展意向後，決定邀請33家發展商及財團入標。項目於 2016年3月展開，地盤面積7,406平方米。項目完成後，預計可提供上限為66,654 平方米的總樓面面積。

成功取得項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

市建局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋本項目在內合共8個相連的發展項目。8個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，繼續發揮協同效應。

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓認為，6份標書包括嘉華、長實、恒地、信置，另華懋及會德豐合資。雖然項目面積較大，但亦屬市區靚地，但反應稍遜預期，主要因為項目的商場要由中標者持有至少10年，不能出售，令部分發展商卻步。另今期地盤向馬頭圍道的臨街面極小，要靠其餘市建局「小區發展」的商場營運成功才能帶旺本項目的商業部分，位置上較被動。

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責任編輯：吳卓峰

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