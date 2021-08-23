【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂後亡 陪審團裁定女醫生誤殺罪成

▲ 女醫生關孝孜被裁定誤殺罪名成立。資料圖片

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生早前否認誤殺罪受審。案件經審訊後，由4男3女組成的7人陪審團自今（23日）早約10時退庭商議約8小時後，一致裁定女醫生誤殺罪成，女醫生還押至9月3日作求情及判刑。

法官將案件押後至9月3日作求情及判刑，辯方原要求法庭批准被告繼續保釋候判，惟法官指出被告已被裁定誤殺罪成，控罪嚴重，唯一的判刑選擇是即時監禁，因此決定先將被告還押。

一直協助死者家屬的立法會議員麥美娟表示，死者家屬諮詢代表律師法律意見後，再決定下一步行動。麥又引述死者男友朱俊樺表示，嘉瑩離世時女兒只得 9 個月大，事件令他痛失摰親、令女兒痛失母親，朱會繼續父兼母職好好照顧已7歲多的女兒，希望女兒健康快樂成長。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

控罪詳情指被告對死者負有謹慎責任，但被告卻違反有關謹慎責任，沒有為死者的安全採取合理的謹慎措施，即沒有在進行抽脂程序時，確保1名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程，亦沒有在鎮靜療程期間確保有足夠氧氣供應予死者，被告在進行抽脂程序時，未有遵循「鎮靜程序指引」，被告亦沒有在程序後，為死者提供適當足夠的監察和充足及時的復甦治療。

審訊期間控方案情指，事發當日死者是第二次於涉案美容中心接受抽脂療程，由於她需要抽取背部的脂肪，因此在整整3個小時的療程期間，均需俯臥接受深層麻醉。

控方指出有關療程的風險是可預見的，但從閉路電視片段及證人口供可見，被告於死者完成療程後，尚未甦醒的時候，便已先行離開美容院，僅留下4名未有接受正式訓練的美容院職員陪伴死者。及後被告在職員通知下返回美容院時，亦沒有為死者進行及時的復甦治療，最終死者在送院後證實死亡。

辯方則指本案並沒有證據說明被告施行手術的技巧、手術室的設備是否不夠理想，以及事主曾使用過度藥物。

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記者：楊詠渝