【直播王】43歲心心入行做KOL闖出第二人生　單親媽身教混血愛兒︰要欣賞自己

▲ ViuTV周日節目《直播王》的參賽者心心是一名單親媽媽，獨力湊大10歲兒子，背後故事好勵志。

現今人人手握一部智能手機，隨時可以做直播KOL，入場條件不一定靚女，有個人特色更重要。ViuTV與直播平台Uplive合作的綜藝節目《直播王》自8月中開播後，被指似足MIRROR經理人花姐（黃慧君）的參賽者心心備受注目，年過40、身形肥胖的她，埋藏著一個單親媽媽自強的故事。

大家好，歡迎來到心心的直播間，你哋食咗飯未？我好開心又可以做直播，大家快啲入嚟啦！

打開鏡頭一看，眼前的主播不是樣靚身材正的美少女，而是一名不論身形、低沉聲線皆似「花姐」的開心果。心心已年屆43歲，性格卻非常樂觀、不怕醜，在靚女當道的直播世界中，心心殺出了一條新血路。

▲ 心心覺得做直播主方便湊仔，因開live的時間自由，照顧好小朋友便可以開live與觀眾見面。（陳國峰攝）

5個月前首次開咪︰想做就做

原本從事僱傭中心生意的她，約4個多月前突然湧出一個新想法，欲改行另一條事業路。她從媒體報道認識了「直播主」這回事，本著「想做就做」的性格，她馬上開個免費戶口試玩直播，一試便愛上，更膽粗粗參加比賽《直播王》，不足半年已改變了她的人生。

4個月後我已經與你們做訪問了，何時起步不重要，最重要誰人快些到達終點。即使我身形不理想、在別人眼中是一名師奶，但我都可以鼓起勇氣挑戰自己做直播，贏得觀眾讚賞。

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少男少女十幾廿歲開始做KOL，心心可謂遲了廿年，「遲到好過無到，你坐著都是等死，為什麼不去嘗試呢？」心心感謝觀眾給予機會，在Uplive平台中投票給她，助她打入40強，再獲評判花姐、林奕匡和張紋嘉（Crystal）賞識晉身12強。

只要肯做就得！今次我完全感受到香港人真的很有愛。你想得到別人的愛，首先你要開口，別人就會給你機會。你不說，別人怎給你機會呢？

▲ 心心從不介意別人的眼光，會視一切目光為欣賞自己。（陳國峰攝）

欣賞評判花姐直率見義勇為

走入電視台接觸過一眾少男少女參賽者，心心坦言找回少女心，「由40多歲變回20歲」，更首次接觸製作及娛樂事業，對她來說是全新眼界，無論最後輸贏也好，自己仍賺得寶貴經驗。心心希望將來有機會在司儀界或綜藝方向發展，似日本女藝人渡邊直美走搞笑路線。

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花姐作為今次的比賽評判，心心見識到花姐直率的性格，從花姐身上有很多值得學習的地方。對於節目組認為她似花姐，她感到好榮幸，最重要觀眾看得開心。

我覺得花姐有種挫強扶弱、見義勇為的感覺，有嗰句講嗰句，不會偏坦，花姐都有鬧我。我喜歡她率直，沒有人喜歡聽大話，當然我都希望似她的事業那麼成功。

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身教兒子欣賞自己特質

網絡世界很多人匿名惡意攻擊，心心走到鏡頭前，難免會承受冷嘲熱諷。充滿人生經驗的心心坦言，早已度過「化悲憤為力量的階段」，現在的她已不再介意別人的眼光，要懂得欣賞自己的特質，矮有矮的好處、肥有肥的特別，每個人都有美麗的一面。

最重要我又不是做衰人，我反而覺得現在的我幾開心，當我接受了（肥胖）之後，除為了健康不想連累家人，我覺得有需要減少少之外，其他我都覺得無問題，肥都可以好靚，現在有好多大碼靚衫買。

▲ 心心為了保持活力陪伴兒子，會考慮為健康減磅少許。（陳國峰攝）

心心正面樂觀的態度，深深影響了混血愛兒Sunday的成長。心心與前夫因性格不合而分開，獨力照顧現年10歲的兒子，但她從不自怨自艾，更感激一路上有很多朋友作精神上支持，讓她有心力湊大愛兒。慶幸僱傭中心生意穩定，足夠兩母子生活。

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無懼別人眼光 教仔做好自己

轉型做直播主的心心，認為湊仔時間更彈性，非常適合媽媽們入行，「開台時間任你選擇，照顧完小朋友後，在空餘時間可以做直播，兩者容易平衡。」Sunday笑言好開心媽媽有更多時間陪伴他，有時他行過入鏡，引起觀眾的好奇心︰「你個仔呀？幾多歲呀？講中文或英文？」

心心形容兩母子都是地道香港人，Sunday操流利廣東話，中英文皆良好。她讚揚香港年輕一輩都很成熟，知道要尊重每一個種族文化。心心本身也有4分1印度血統，嫲嫲是在香港出世的印度人，「我再誕下混血兒子，我覺得好得意。」

▲ 心心希望兒子做一個健康快樂的人，將來有能力照顧自己。（陳國峰攝）

兩母子的外表非一般，面對外人的眼光，心心教兒子要以正面的態度看待，那些不是白眼、不是看不起你，只是覺得你特別。

我曾對兒子解釋，每個人的眼界不同，那人有沒有眼界去分析，是他自己的修行問題，我們不需理會別人怎麼想，做好自己便可。在我眼中，兒子的膚色是天賜，他特別健康、大隻，跑步特別快，經常打機也沒有近視。

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欣賞多元種族優點擴闊眼界

心心多年來透過僱傭中心接觸過不同種族人士，擴闊了自己眼界，懂得欣賞每個種族的優點。「我教兒子需學習不同人士的優點，再結合用於自己身上，你就可以比其他人優勝。」

就讀一間私立Happy School的Sunday十分討喜，最喜歡與同學和鄰居小朋友玩車仔、打機、分享YouTube影片，「我最喜歡睇人做實驗！」Sunday笑稱沒興趣學媽咪做直播，「要開幾個鐘頭，又要坐低唱歌，太多事情做。」Sunday較喜歡跳舞，將來或可試做演員，「可以跳來跳去好好玩！不過媽咪想我做建築師，我都有興趣。」

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媽媽澄清不一定做建築師，做律師、醫生或其他專業人士也很好，最重要「搵到食」。她舉例許廷鏗是一名牙醫，他因為喜歡唱歌而轉做歌手，即使有日發展停滯，也可回頭做牙醫。

我只是給他一個目標，做人要有個底，只要讀好書，之後做甚麼也沒所謂，不要像媽咪這麼辛苦。最好沒有太多負擔，沒有負擔才可以追夢。

▲ 心心希望有機會向司儀界或綜藝方向發展，走搞笑路線，相信兒子會百分百支持她。（陳國峰攝）

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記者︰林綺玲