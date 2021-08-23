【護膚品】HABA無添加主義鯊烯美肌3部曲　潔顏+保濕+保護簡單程序輕易護膚

▲ HABA無添加主義帶來鯊烯美肌3部曲。（圖片由品牌提供）

源自北海道的HABA無添加主義(Health Aid Beauty Aid) 助大家以簡單、自然的護膚之道，喚醒肌膚與生俱來的「自癒力」。為大家介紹口碑No.1的鯊烯美肌3部曲，輕易打造無添加的健康美肌。

無添加主義

HABA無添加主義以探索自然生命力物質為主軸精神，用獨有技術精煉鯊烯精華，並以鯊烯作靈魂核心，研創出一系列高品質、高純度的鯊烯美容及健康產品，承諾不含 Parabens防腐劑、石化界面活性劑、人造香料、礦物油及焦油系色素(Tar) 5大對肌膚有負擔的物質。

鯊烯美肌3部曲

而鯊烯美肌3部曲，能帶你「透」出新「肌」。產品系列蘊含日本萃取的天然元素，結合獨家專利研創的鯊烯精華，堅持5大無添加。以下三款產品分別適用於潔顏、保濕及保護3大護理程序。

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Step 1：鯊烯潔面泡沫 Squa Facial Foam

潔淨保濕1 TAKE過！如奶油般細滑綿密的泡沫，輕輕一搓便能吸走肌膚深層污垢。

重點成分：

1. 高純度鯊烯精華：活化細胞代謝機能，提升水潤度。

2. 絲蛋白：呵護肌膚、洗出嫩滑美。

Step 2：G露水 G Lotion

拍一拍，水潤直達！蘊含萃取自日本北部森林及海洋的豐富礦物質，擁有超強補水能力，反覆輕拍，讓肌膚瞬間水嫩飽滿。

重點成分：

1. 千島箬竹水：溫和滋養，為肌膚深層保濕。

2. 紫草根精華：迅速舒緩及安撫任何膚質。

Step 3：鯊烯美肌清油 Squalane

上至美髮，下至美甲，1瓶多用， 6大功效助你修護補水！

重點成分：

1. 99.9%高純度鯊烯：天然保濕、修復受損細胞及加強抗氧化功效。

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責任編輯：王芷瑩