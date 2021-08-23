【強制檢測】杜拜抵港56歲漢染變種病毒　多3處需強檢包括灣仔入境大樓、城巴260線

▲ 曾於指定時間逗留入境事務大樓3樓，需強制檢測。（資料圖片）

早前杜拜抵港56歲男病人確診感染變種病毒，再多3處患者曾到過的指明地方，被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種者，亦須接受強制檢測。

該宗輸入個案編號12057，涉及56歲男病人，居於荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座。根據最新資料，他於8月15日前往杜拜，8月18日乘搭航班EK384返港。他於8月14日在香港進行的出發前檢測，和他抵港時在香港機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果均呈陰性。他於8月20日於指定檢疫酒店採集的檢測樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株。

病人潛伏期和傳染期期間到過的地方，需納入強制檢測公告。當中於指定期間曾身處以下3處指明地方人士，8月25日或之前需要再次進行檢測：

8月12日下午7時至10時，曾身處跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心

8月13日上午8時至11時，曾身處灣仔入境事務大樓3樓

8月13日上午8時至9時30分，曾身處由赤柱村開出往中環交易廣場的260巴士線

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責任編輯：吳卓峰