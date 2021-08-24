【亦師亦友】崔瑋俊喜獲學生信任似夥伴非傳統師徒　助湯嘉珩轉型衝京奧最難忘

▲ (林宇翔攝)

崔瑋俊自03年擔任游水教練，至今已步入第18個年頭，他自評與學生關係亦師亦友，亦感恩獲學生信任，「只要你勤力，我一定更加勤力去教你。」

他形容與學生的關係不是傳統師徒，更像是合作夥伴，「學生出外比賽，賽前會打漫遊、Whatsapp問我應該要點做，賽後又會主動講游成點，好開心佢哋咁信我。」

他指作為教練會因才施教，每年為學生訂立目標，但目標一定要踏實，「例如你想學識游水，目標應該定半年要學好4式，要一步一步嚟」，最重是坦誠溝通， 「你有甚麼想法可以直接跟教練說，教練有甚麼想法亦應直接與家長溝通。」

▲ 關浚文(左)、柯家晞(右)指，受何詩蓓奪獎而深受鼓舞。(林宇翔攝)

問及教練生涯的難忘經歷，他憶起曾替女泳手在8個月轉型謀戰北京奧運，可惜最後僅欠0.31秒而緣盡。時間回到07年，當時年僅15歲的女泳手湯嘉珩是泳壇新星之一，擅長400、800米自由泳，可惜面對另一新星歐鎧淳的挑戰，未能取得擅長項目的京奧入場券。而港隊於200米蝶式出現空缺，湯嘉珩跟崔瑋俊商討後便決定轉型，爭取參加京奧。

崔瑋俊憶述，當時湯嘉珩200蝶最佳時間只有2分19秒60，距離奧運B標的2分15秒42達4秒之多，但他相信湯的根基好、耐力強，「要半途出家都無咁難」，在餘下8個月全力訓練，更為參加奧運而休學；至08年3月，湯已在短池游出2分12秒57的破香港紀錄時間，可是在翌月舉行的奧運計時賽 ， 僅欠0.31秒錯失入場券。

崔瑋俊指，不少人都為此遭遇大表可惜，但他作為教練，「見到學生短時間有咁大進步，其實都係開心」。

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記者：蘇文軒