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【游泳健將】方力申同期隊友曾破1500自港績　崔瑋俊受3伯樂啟蒙當教練

社會 05:00 2021/08/24

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崔瑋俊轉，在16歲時曾打破1,500米自由式香港紀錄。(林宇翔攝)

崔瑋俊轉當教練前，亦曾是香港游泳運動員，在16歲時曾打破1,500米自由式香港紀錄，與方力申是同期隊友。由於太熱愛游泳，崔瑋俊退役後在3位伯樂的啟發下，展開教練生涯。

「講你都唔信，我細個係大肥仔。」崔瑋俊笑言，他當初游泳跟很多小朋友一樣，都是被逼，而他更因為體型問題被父母勒令減肥，「我10歲已經有130、140磅，當時爸爸就叫我做一種運動，亦都沒有想過會有甚麼成績，只是比在家裏吃、坐在梳化上看電視好。」

雖然起步較遲，13歲才開始系統訓練，但崔瑋俊在16歲已破青少年及香港紀錄， 他感恩遇上很多位伯樂，其中在時任南華會教練張狄勇的麾下，更與名將方力申一同受訓，「當時方力申好似半個教練，見到隊友游得慢、偷懶，教練未出聲佢已經講定先，有帶頭作用。」

崔瑋俊(右)曾與方力申(左)為隊友。(受訪者提供)

崔瑋俊之後輾轉到廣州進修體育課程，至03年因為沙士回到南華會教水，始發現真正喜歡游泳，而且在3位伯樂包括張狄勇、孔志超，以及前港隊總教練陳耀海身上獲益良多，決定將經驗傳授給下一代，亦從中取得成就感，「每次最有滿足感的時候，是看到學生比賽後，笑着跟教練說『這次我快了2秒或說多謝教練』， 不論他游得如何、有沒有獎，這些都是我做教練最好的滿足感。」

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記者：蘇文軒

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