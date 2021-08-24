【奧運熱潮】何詩蓓啟蒙教練揭奧運摘銀3要素　寄語家長勿盲目跟從何詩蓓模式

▲ Harry Wright International南華會泳隊教練崔瑋俊。(林宇翔攝)

何詩蓓為香港贏得史上首面游泳奧運獎牌，特別是競爭激烈的游泳項目，在奧運「含金量」特別高，更是難能可貴。港產飛魚一躍成為亞洲飛魚，成功的背後，何詩蓓在習泳路上的教練團隊亦功不可沒。

啟蒙教練之一、Harry Wright International南華會泳隊教練崔瑋俊形容，造就何詩蓓2面奧運銀牌背後有3大要素，包括刻苦、心態及天份，「我覺得70%是靠自身的努力，20%就是靠天份，最後的10%是靠教練、家長以及天時地利的配合。」

年幼跟男孩訓練 一教就做到

崔瑋俊是何詩蓓的啟蒙教練之一，她約7歲時開始在南華會跟隨他訓練。崔瑋俊憶述，何詩蓓小時候已經顯露出天份，身形好、水感好、悟性高。何謂水感？崔瑋俊解釋，即是人與水融為一體，「平常人看上去是游得輕鬆、舒服，每一下都很去水。」

常言天才是1%的天份，加上99%的努力，「當時何詩蓓給我的印象是非常自覺，她訓練時是跟着約9歲、10歲男生一同訓練，她都非常自覺地完成訓練計劃，在教導時一教她就能做到，這是她個人的特點以及優勢。」

泳手擁有優厚條件，但年幼時訓練亦不能過度催谷，「我看到她有很好的條件，出於保護因素下，刻意規定她最多練習4至5天。」崔瑋俊指，何詩蓓有空或放假，會讓她進行5天訓練，都是做基礎、技術和一般有氧耐力訓練，主要讓她保持心肺功能，如遇上學業情況就讓她減少訓練，「不能急功近利地去催谷她得到成績。」

▲ 崔瑋俊(中)是何詩蓓(右三)啟蒙教練，約7歲時開始在南華會跟隨他訓練。(受訪者提供)

肚痛休息 不能下水訓練嚎哭

崔瑋俊又憶述一次深刻訓練經歷，並笑言「我講出嚟何詩蓓你唔好打我」。那一天，崔瑋俊在訓練途中發現何詩蓓有不妥，她很細聲地說肚痛，崔瑋俊於是着她上水休息，然後打電話讓家人接她回家。崔瑋俊便繼續訓練其他學生，回頭便發現她坐在池邊嚎哭，「我問她為甚麼哭，要不要帶你去看醫生？她說不是，哭是因為不能下水一起訓練，在那一刻我忍俊不住笑出來。」

何詩蓓東奧兩度奪銀後，不少泳會均表示查詢及報名人數顯著增加。崔瑋俊指，在香港要成為游泳運動員，一般先是參加泳班，學習水性及4式，大約到6至7歲就會被教練推薦參加泳隊，接受基礎訓練，完善技術，約8歲開始便可參加一些小型比賽，之後就有學界比賽、香港分齡組別比賽 ，能力較好就會選拔代表香港參加分齡級別的綜合性運動會，甚至更大型的世錦賽、亞運、奧運等，「最少有20年的游泳生涯」。

崔瑋俊指，雖然奧運帶來熱潮，但作為主流運動，香港習泳的人一向不少，特別何詩蓓是在香港本土訓練，其成就鼓舞業界，令一眾教練更有衝勁推動香港的游泳發展，希望政府能投放更多資源，讓家長放心子女投身體育界，主要先培養小朋友的興趣，「佢想做那件事，自然就會投入進去。」

每個小孩獨立個體 勿盲目跟從

但他強調「每個小朋友都是獨立個體」，不建議家長盲目跟從何詩蓓的訓練模式，「上學、游水、返屋企的5分鐘生活圈，唔係人人做到」，同時何的家庭亦未有給予過高的期望和壓力，崔瑋俊又以自身為例，自己13歲才接受系統訓練，16歲破香港紀錄，「雖不是特別快，不過也是香港高水準，所以家長不需要在很小時候就逼子女去泳隊。」

擔任游泳教練18年，崔瑋俊見過很多有天份的小朋友在訓練途中放棄，「其中一個常見的原因是他們沒有進步，或者是看到同儕一直進步但自己沒有。」他寄語學生及家長保持耐性，多點鼓勵，「總有一天他們能成大器」。

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記者：蘇文軒