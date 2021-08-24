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【牛下女車神】李慧詩出戰三屆奧運兩奪獎牌　網上感性發文：遇上單車就像命中註定

娛樂 10:17 2021/08/24

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出戰三屆奧運兩奪獎牌，34歲李慧詩退役不退志。

「牛下女車神」李慧詩於早前去的東京奧運再奪佳績，現年34歲的她雖然依然狀態絕佳，但有指她亦就退役一事作考慮。於今天（8月24日）早上，李慧詩有感而發，在社交網站撰寫文章，回憶18年來與單車之間的緣份。

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（資料圖片）

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李慧詩回望運動員生涯

曾參加2012年倫敦奧運、2016年里約熱內盧奧運以及2021年東京奧運的港隊單車代表李慧詩，先後於倫敦及東京兩屆奧運奪得銅牌，為港爭光。

可是李慧詩不時被提到年齡問題，現年34歲的她在運動員來說已屆退役之時，不過李慧詩之前剛於奧運奪得獎牌時，身心狀態絕佳，面對退役一事，仍未作確實答覆。

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

李慧詩配上今屆銅牌照片。（Facebook圖片）

平時喜歡閱讀的她同樣喜歡寫作，今晨李慧詩在個人社交網站上載在東奧獲得的獎牌及吉祥物公仔，並撰文回顧過去18年與單車所結下的緣份：

這輩子我會遇到多少喜歡的人和事呢？

能遇上兩情相悅的人，肩並肩走在一起，並非易事。18年前，我遇上單車，就像命中註定，我們選定對方，它令我愈來愈有信心面對生命中不同的挑戰，並促使我成長起來。

這些年，我們互相信任，成為最佳拍檔。當大家說我老了，它依然相信我的能力，伴隨著我。

跟它在一起我得到許多，也失去了不少，得失的比重是多是少？既愛它，就無需計較付出多少。

這樣的陪伴是沒有限期，限期只是在觀眾心中。縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它，它在我心中依然佔據重要的位置。

每屆奧運對我們來說都不容易，幸得你們的擁護，我們跨越了一切困難。努力的收穫不只停留在爭奪輸贏，還有奧林匹克精神的價值，和我與你們的共同回憶。

相信這些難忘歲月，隨著時光流逝，會愈顯得可貴。謝謝你們的支持，共勉之。

【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗

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退役後想當作家

其實李慧詩奪得東奧銅牌後曾接受訪問，透露本於2017年打算退役，但最後因為不同原因還是希望能繼續為香港爭奪獎牌，不過暫時對退役一事仍未有確實的打算。喜歡閱讀的她曾表示，退役以後會想做作家出版自己的書籍。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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