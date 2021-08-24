【智能愛人劇透】第16集劇情預告 家儀出席毒品派對被傳媒大肆報道 娛樂 10:06 2021/08/24 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第15集講到姐家中的智能家居無故失靈引致意外，多姐昏迷不醒…… 同場加映：193與JNY專訪 第16集（24/8） 家廉怪責阿寶令多姐昏迷入院，一怒之下把她趕走。 Rocky出現故障，無法正常運作，學禮認為Rocky曾衝入火場救他，才會導致機件有問題，不忍Rocky被送去銷毀，請求標基幫忙修理。 家儀出席Alex與朋友的聚會，誰知竟是毒品派對。翌日，傳媒大肆報道家儀有份吸毒…… 《智能愛人》第15集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】李佳芯自揭分手後靠工作療情傷 Ali遺憾跟陳炳銓無緣終老 12:18 2021/08/20 【智能愛人】李佳芯自揭分手後靠工作療情傷 Ali遺憾跟陳炳銓無緣終老 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評 檢閱元祖級是非精近況 11:29 2021/08/22 【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評 檢閱元祖級是非精近況 你可能感興趣 【智能愛人】李佳芯自揭分手後靠工作療情傷 Ali遺憾跟陳炳銓無緣終老 12:18 2021/08/20 【智能愛人】李佳芯自揭分手後靠工作療情傷 Ali遺憾跟陳炳銓無緣終老 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評 檢閱元祖級是非精近況 11:29 2021/08/22 【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評 檢閱元祖級是非精近況 電視劇 智能愛人 TVB