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【智能愛人劇透】第16集劇情預告　家儀出席毒品派對被傳媒大肆報道

娛樂 10:06 2021/08/24

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第15集講到姐家中的智能家居無故失靈引致意外，多姐昏迷不醒……

同場加映：193與JNY專訪

第16集（24/8）

家廉怪責阿寶令多姐昏迷入院，一怒之下把她趕走。

Rocky出現故障，無法正常運作，學禮認為Rocky曾衝入火場救他，才會導致機件有問題，不忍Rocky被送去銷毀，請求標基幫忙修理。

家儀出席Alex與朋友的聚會，誰知竟是毒品派對。翌日，傳媒大肆報道家儀有份吸毒……

《智能愛人》第15集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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