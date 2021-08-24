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【十四五規劃綱要】黃柳權：「一國兩制」方針不會變　支持香港保持單獨關稅區地位

政治 10:24 2021/08/24

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國務院港澳辦公室副主任黃柳權強調，中央政府在港實施「一國兩制」方針不會變。（馮漢柱攝）

京官宣講團今早到灣仔會展，出席「擁抱『十四五』　融入『雙循環』」高峰論壇。港澳辦副主任黃柳權指出，中央會支持保持香港繼續作為自由港和單獨關稅區，強調保護在港投資者合法權益的一貫政策不會變。

黃柳權表示，明白香港面臨複雜外部環境，工商界對此有所擔憂，強調中央政府三條基本政策不會變。他指，中央政府堅持「改革開放」不會變，形容中國在過去40多年，改革開放步伐沒有停止過，強調改革開放對實現「兩個一百年」和中華民族偉大復興非常重要，又指香港在內地改革開放地位獨特、不可替代，呼籲港商更積極主動融入和參與國家發展。

黃柳權又指出，中央政府在港實施「一國兩制」方針不會變，形容即使近年面對新挑戰，但隨住中央訂立《港區國安法》及完善選舉制度後，本港營商環境得到更好保障，強調中央會繼續保持香港作為自由港和單獨關稅區，保護在港投資者合法權益的一貫政策不會變。他又強調，中央高質量建設粵港澳大灣區不會變。

他在發言末段引用「海闊憑魚躍、天高任鳥飛」，形容香港未來將為商界提供更廣闊舞台，期望香港商界堅定未來發展信心，用行動書寫融入國家發展大局的故事。

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記者：胡偉明

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