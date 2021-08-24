【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦　再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛

《智能愛人》在昨晚（8月23日）播出的劇情內，老爺古學禮（蔣志光飾）向阿寶（李佳芯飾）表示，不會批准兒子家廉（陸永飾）與智能機械人相戀，建議阿寶選擇一個成熟穩重、滄桑、具幽默感的對象。

可是，阿寶不明白老爺的「意思」，老爺就一於借歌曲盡訴心中情，唱出粵曲版《相逢何必曾相識》，蔣志光再次展現歌曲的百變度！

蔣志光在《智能愛人》中把《相逢何必曾相識》改詞與變奏：「相識係一種緣份啊 同是天涯淪落人 相逢何必曾相識 你請不必知道我係邊一位 無謂令你 令你 令你令你令你令 孤伶伶」，十分惹笑。

《相逢何必曾燒衣》再添新版

其實，早在2014年播出的《老表，你好hea！》內，飾演高音的蔣志光已曾把《相逢何必曾相識》配上新詞變成《相逢何必曾燒衣》，配合劇中的靈堂場景令人印象深刻，一度成為網上熱話。

他更憑高音一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項。

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《相逢何必曾相識》在90年年紅爆，更獲選1990年的十大中文金曲之一，至今仍為人津津樂道。

蔣志光曾接受訪問講當年創作此經典歌曲的經過：「《相逢何必曾相識》是我個人大碟中最後一首歌。碰巧當時卡啦OK興起，市面上較少合唱歌出現，因覺得合唱歌大賣的機會較高，經商業衡量後有了這首歌的出現。」

同場加映 193、JNY專訪

「最強綠葉」哂流利英文

蔣志光不但在劇集中大展歌喉、創作力，他曾經在《白色強人》 中說出一口流利英語，播出後獲得不少網民讚賞。

他在劇中飾演醫生余湛琛，他在醫治一名年青人時懷疑對方曾吸食毒品，惹來病人的外籍父親不滿，當面對他質疑。他表明知道對方聽得懂廣東話後，連環講出英語對白，霸氣又有型。

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但蔣志光能夠說出一口流利英語對白，背後都下了苦功。他在小時候讀書成績本不俗，可是因數學成績不好而未能通過升中試，故讀至小六畢業便跟隨父親學做裁縫。

不過十分好學的蔣志光，後來報讀夜校進修英語，以便將來有機會去做自己喜歡的電影工作，最終於夜校完成中五課程。所以他在《智能愛人》飾演的古學禮為人懶惰，但現實中的蔣志光卻十分勤奮。